Что по Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Монако

11 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Монако.

Поединок пройдет на Эмирейтс в Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву. Александр Зинченко не попал в заявку.

Микель Артета (наставник канониров) и Ади Хюттер (коуч монегасков) объявили стартовые составы.

После пяти туров у Арсенала есть 10 очков, у Монако столько же. Они занимают 12-е и 13-е место соответственно.