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  4. Что по Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Монако
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 20:52 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:08
425
0

Что по Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Монако

Матч 6-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

11 декабря 2024, 20:52 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:08
425
0
Что по Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

11 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Монако.

Поединок пройдет на Эмирейтс в Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву. Александр Зинченко не попал в заявку.

Микель Артета (наставник канониров) и Ади Хюттер (коуч монегасков) объявили стартовые составы.

После пяти туров у Арсенала есть 10 очков, у Монако столько же. Они занимают 12-е и 13-е место соответственно.

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Арсенал Лондон Монако Лига чемпионов Александр Зинченко стартовые составы Микель Артета Ади Хюттер
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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