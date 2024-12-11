Лига чемпионов11 декабря 2024, 20:52 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:08
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Что по Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Монако
Матч 6-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
11 декабря 2024, 20:52 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:08
425
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11 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Монако.
Поединок пройдет на Эмирейтс в Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву. Александр Зинченко не попал в заявку.
Микель Артета (наставник канониров) и Ади Хюттер (коуч монегасков) объявили стартовые составы.
После пяти туров у Арсенала есть 10 очков, у Монако столько же. Они занимают 12-е и 13-е место соответственно.
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