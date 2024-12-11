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Лига Европы
Фенербахче
11.12.2024 17:30 – FT 0 : 2
Атлетик Бильбао
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Лига Европы
11 декабря 2024, 21:08 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:12
29
0

Фенербахче – Атлетик – 0:2. Дубль Уильямса в первом тайме. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы

11 декабря 2024, 21:08 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:12
29
0
Фенербахче – Атлетик – 0:2. Дубль Уильямса в первом тайме. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги Европы, в котором турецкий клуб «Фенербахче» встретился с испанским «Атлетиком» из Бильбао.

Игра проходила на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась победой «Атлетика» со счетом 2:0.

Лига Европы. 6-й тур. 11 декабря

«Фенербахче» – «Атлетик» – 0:2

Голы: Уильямс 5, 45

Удаление: Мюлдюр, 69 (Фенербахче)

Видеообзор матча:

События матча

69’
Мерт Мюльдюр (Фенербахче) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
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Фенербахче Атлетик Бильбао видео голов и обзор Иньяки Уильямс Лига Европы
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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