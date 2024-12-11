11 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги Европы, в котором турецкий клуб «Фенербахче» встретился с испанским «Атлетиком» из Бильбао.

Игра проходила на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась победой «Атлетика» со счетом 2:0.

Лига Европы. 6-й тур. 11 декабря

«Фенербахче» – «Атлетик» – 0:2

Голы: Уильямс 5, 45

Удаление: Мюлдюр, 69 (Фенербахче)

Видеообзор матча: