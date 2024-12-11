11.12.2024 17:30 – FT 0 : 2
Лига Европы11 декабря 2024, 21:08 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:12
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Фенербахче – Атлетик – 0:2. Дубль Уильямса в первом тайме. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы
11 декабря 2024, 21:08 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:12
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11 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги Европы, в котором турецкий клуб «Фенербахче» встретился с испанским «Атлетиком» из Бильбао.
Игра проходила на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась победой «Атлетика» со счетом 2:0.
Лига Европы. 6-й тур. 11 декабря
«Фенербахче» – «Атлетик» – 0:2
Голы: Уильямс 5, 45
Удаление: Мюлдюр, 69 (Фенербахче)
Видеообзор матча:
События матча
69’
Мерт Мюльдюр (Фенербахче) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
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