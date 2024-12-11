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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 20:56 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:05
113
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «Трудно кого-то выделить в игре Шахтера»

Донецкий «Шахтер» потерпел разгромное поражение от «Баварии»

11 декабря 2024, 20:56 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:05
113
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «Трудно кого-то выделить в игре Шахтера»
Instagram. Андрей Воробей

Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, понравился ли ему кто-то в игре, где «горняки» уступили мюнхенской «Баварии» (1:5) в матче Лиги чемпионов.

«Я бы никого не выделял. В целом можно сказать, что уступали мы «Баварии». Главный тренер дончан Марино Пушич сказал, что ему понравился первый тайм. Да, был неплохой первый тайм. Но мы уступали в борьбе, в индивидуальном отборе мяча, индивидуальных действиях, в атаке. Во многих компонентах мы уступали «Баварии».

Было видно, что класс игроков мюнхенской команды намного выше, чем у футболистов «Шахтера». Во втором тайме, когда счет уже был 1:3 и 1:4 в пользу мюнхенцев, то дончане уже пошли ва-банк и начали прессинговать.

Тогда впереди начало что-то получаться и ударов стало больше. Но, возможно, это нужно было делать раньше, с первых минут играть так. Согласен с тем, что «Шахтеру», наверное, сейчас не хватает сил сыграть так все 90 минут. Но мы низко опускались, а футболисты «Баварии» очень быстро накрывали, порой по 2-3 футболиста на одного игрока. Эти ошибки приводили к моментам со стороны мюнхенцев, которые забивали мячи»

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Андрей Воробей Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов инсайд Шахтер - Бавария
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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