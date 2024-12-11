Андрей ВОРОБЕЙ: «Класс Баварии гораздо выше, чем у Шахтера»

Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал поражение донецкой команды от мюнхенской «Баварии» (1:5) в матче Лиги чемпионов.

– Андрей, в целом какие у вас эмоции от поединка «Шахтер» – «Бавария»?

– Трудно анализировать такие матчи. Такой разгромный счет, может быть, не отображает того, что происходило на поле. Но однозначно в глаза бросается то, что уровень очень разный у команд. Уровень «Баварии» гораздо выше, чем у нашей команды. Это было видно на поле, в завершающих фазах, а также в оборонительных действиях. В принципе во всем. Класс «Баварии» гораздо выше, чем у «Шахтера».

– В начале этой Лиги чемпионов вы говорили, что «Шахтер» должен хотя бы создавать моменты и бить по воротам. В поединке с «Баварией» дончане 12 раз пробили по воротам и 4 раза из них в створ. Это то, чего все ждут от «Шахтера»?

– Я же и говорю, что результат неоднозначный. В принципе футболисты «Шахтера» могли после первого тайма выигрывать 2:1, если бы Судаков забил в том эпизоде. Стопроцентный ли это был момент? Ну, 95 процентов точно есть (смеется). Забей Судаков, и мы бы в раздевалку ушли со счетом 2:1 в свою пользу. Но сработала пословица «Не забиваешь ты – забивают тебе». И, к сожалению, после момента Судакова гол в раздевалку сразу же мы пропустили. И это был, наверное, такой двойной удар по команде После такого, конечно, очень трудно собраться.

– Чего Судакову не хватило в этом эпизоде? Хладнокровия, может? В УПЛ наверняка бы он забил.

– Бывает такое. Не попал. Конечно, футболист такого уровня, как Георгий Судаков, в таких моментах должен забивать. Это однозначно. Он поднял такую планку. И в этом эпизоде мяч ему точно в ногу шел. Может, где-то ему не повезло в этом моменте.

– Но, в принципе, Судаков неплохо выглядел, как считаете? Были и его знаменитые пасы через полполя, а также в других эпизодах он был хорош.

– Да, Георгий выполнил большой объем работы. Было все неплохо в его действиях. Но понимаете, осадок остается. Если бы «Шахтер» победил в первом тайме, это была бы совершенно другая игра. Это уже «Баварии» во втором тайме надо было бы что-то придумывать. Но пришлось «Шахтеру» что–то придумывать на вторую половину встречи.

– Не напомнила вам эта встреча знаменитый поединок Лиги чемпионов «Лацио» – «Шахтер» (5:1), когда вы открыли счет в матче, но римляне затем забили 5 мячей в ответ?

– Нет–нет. Не знаю. Трудно сравнивать. Все-таки разные времена. Поэтому я не буду сравнивать эти поединки.

– А вообще в составе «Шахтера» кто больше всего понравился в игре с «Баварией»?

– Я бы никого не выделял. В целом можно сказать, что уступали мы «Баварии». Главный тренер дончан Марино Пушич сказал, что ему понравился первый тайм. Да, был неплохой первый тайм. Но мы уступали в борьбе, в индивидуальном отборе мяча, индивидуальных действиях, в атаке. Во многих компонентах мы уступали «Баварии». Было видно, что класс игроков мюнхенской команды гораздо выше, чем у футболистов «Шахтера». Во втором тайме, когда счет уже был 1:3 и 1:4 в пользу мюнхенцев, то дончане уже пошли ва-банк и начали прессинговать. Тогда впереди начало что-то получаться и ударов больше стало. Но, возможно, это нужно было делать раньше, с первых минут так играть. Согласен с тем, что «Шахтеру», наверное, сейчас не хватает силенок сыграть так все 90 минут. Но мы низко опускались, а футболисты «Баварии» очень быстро накрывали, порой по 2–3 футболиста на одного игрока. Эти ошибки приводили к моментам со стороны мюнхенцев, которые забивали мячи.

– Майкл Олисе из «Баварии» стал лучшим игроком матча с «Баварией». Его пятый гол как прокомментируете, когда он обвел полкоманды и забил «Шахтеру»?

– К тому моменту наша команда была в шоке, проигрывая 1:4. Видно было что футболисты где-то остановились. В эпизоде с тем голом куча индивидуальных ошибок произошла. Майкл пробежал мимо центральных защитников, которые не пошли в отбор. А опорники не подстраховали. Они просто стояли и смотрели. А Олисе, как на тренировке, прошел и завел мяч в пустые ворота. Даже и Ризнык особо не прыгал. В этом голе проявилось индивидуальное мастерство Олисе, от которого, наверное, никто не ожидал такого прохода.

– И второй гол «Баварии» был особенный, когда Мусиала исполнил топовый ассист на Мюллера.

– Там тоже была наша ошибка, когда потеряли мяч. После ошибки трудно было многим атакующим игрокам быстро вернуться. А «Бавария» быстро провела атаку и развернула защитников лицом к своим воротам. Это было преимуществом атакующей группы футболистов «Баварии». Они разыграли как по нотам комбинацию, которая привела к голу.

– Как вам игра Мюллера в этой встрече?

– Это легенда «Баварии». Да, сейчас его карьера уже на закате. Но он легенда. Он очень много матчей сыграл за мюнхенскую команду в Бундеслиге и еврокубках, а также за сборную Германии. Мюллер – это одна из легенд «Баварии». Я думаю, он навсегда будет предан клубу. Сане, Олисе, Мусиала моложе, энергичнее и мобильнее. Но Мюллер имеет опыт. Где надо, там он и оказывается во время матчей.

– Шансы выйти в плей-офф у «Шахтера» остаются? Дончанам осталось сыграть с «Брестом» и дортмундской «Боруссией».

– Шансы всегда есть. Хоть маленькие, но они есть. Но вы посмотрите, как сейчас «Брест» выступает. Это сейчас тоже не самая слабая команда. Французы набрали 13 очков и идут на 5 месте в самом престижном еврокубке. Никто не ожидал от них такого. «Боруссия» – это тоже очень сильный соперник, который является действующим финалистом Лиги чемпионов. Также стоит добавить, что игры будут в январе после Нового года. Вопрос, в каком состоянии будет «Шахтер». Шансы есть, но будет очень непросто донецкой команде в этих поединках.

– А 15 декабря с «Полесьем» у «Шахтера» будет матч. Тоже, наверное, непросто им будет?

– Конечно. Не стоит забывать за логистику и переезды. Также перестроиться с еврокубков на чемпионат всегда сложно для всех команд. И «Полесье» будет стараться реабилитироваться за свои результаты. Это будет тяжелая игра. И зная по себе, в такой период у многих футболистов предотпускное состояние. Они наигрались и уже могут думать об отпуске, а не о матче. Здесь уже будет многое зависеть от тренеров, как они настроят на поединок своих подопечных. Это касается и «Полесья», и «Шахтера».

– Как считаете, по итогу за золотые медали УПЛ будут бороться «Динамо» и «Шахтер»? Или все-таки «Александрия» сможет и дальше претендовать на первое место?

– Не знаю. Посмотрим, как в межсезонье «Александрия» будет себя проявлять и как они себя будут вести на трансферном рынке. Также важно, как они проявят себя в тренировочном процессе и на подготовительных сборах. Исходя из того, как они закончили первый круг, стоит сказать, что «Александрия» показывает довольно-таки добротный футбол. Да, есть вопросы по некоторым играм и есть нюансы. Но, я надеюсь, что «Александрия» будет третьей силой в УПЛ во втором круге в следующем году.