Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов

Во вторник, 10 декабря, проходит матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене. Начался второй тайм, «горняки» проигрывают 1:2.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.

Отмечается, что матч посетило 57 079 болельщиков. Это новый рекорд посещаемости домашних поединков «Шахтера» во всех турнирах.

Это новый клубный рекорд посещаемости домашнего матча! Предыдущее достижение было установлено в 2012 году на игре «Шахтер» – «Динамо» в Донецке (53 423 зрителя).