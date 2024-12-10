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  4. Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
10 декабря 2024, 23:10 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:13
1948
4

Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов

У «горняков» – новый рекорд посещаемости в домашних матчах

10 декабря 2024, 23:10 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:13
1948
4
Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов
ФК Шахтер

Во вторник, 10 декабря, проходит матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене. Начался второй тайм, «горняки» проигрывают 1:2.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.

Отмечается, что матч посетило 57 079 болельщиков. Это новый рекорд посещаемости домашних поединков «Шахтера» во всех турнирах.

Это новый клубный рекорд посещаемости домашнего матча! Предыдущее достижение было установлено в 2012 году на игре «Шахтер» – «Динамо» в Донецке (53 423 зрителя).

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Шахтер Донецк Бавария Конрад Лаймер Лига чемпионов Шахтер - Бавария
Дмитро Олійник Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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BATI-GOOOOOL
Болели Баварії проявили активність...
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+1
Markus Bob
Спасибо Шальке и Баварии)
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+1
Richard Lewis
… і в принципі пофіг, що по факту Баварія грає домашній матч на «Ауф Шальке» 
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0
Harun Bakircioğlu
Ну слава богу, Ахметов хоть заработал 
Ответить
0
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