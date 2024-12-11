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11 декабря 2024, 20:49 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:08
74
0

Боруссия Дортмунд U-19 – Барселона U-19 – 2:3. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Юношеской лиги УЕФА

11 декабря 2024, 20:49 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:08
74
0
Боруссия Дортмунд U-19 – Барселона U-19 – 2:3. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря в рамках 6-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «Боруссия Дортмунд» U-19 встретилась с «Барселоной» U-19.

Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 3:2 на тренировочной базе в Дортмунде.

Юношеская лига УЕФА. 6-й тур. 11 декабря

«Боруссия Дортмунд» U-19 – «Барселона» U-19 – 2:3

Голы: Диалло 39, Каба, 57 – Вирджили 48, Фарре 65, Сака, 82

Видеообзор матча:

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд U-19 Барселона U-19 Барселона Юношеская лига УЕФА видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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