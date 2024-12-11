Молодежные турниры11 декабря 2024, 20:49 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:08
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Боруссия Дортмунд U-19 – Барселона U-19 – 2:3. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
11 декабря 2024, 20:49 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:08
74
0
11 декабря в рамках 6-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «Боруссия Дортмунд» U-19 встретилась с «Барселоной» U-19.
Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 3:2 на тренировочной базе в Дортмунде.
Юношеская лига УЕФА. 6-й тур. 11 декабря
«Боруссия Дортмунд» U-19 – «Барселона» U-19 – 2:3
Голы: Диалло 39, Каба, 57 – Вирджили 48, Фарре 65, Сака, 82
Видеообзор матча:
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