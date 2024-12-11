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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 20:50 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:06
57
0

Трубин в старте. Стали известны составы на матч Бенфика – Болонья

Матч 6-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

11 декабря 2024, 20:50 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:06
57
0
Трубин в старте. Стали известны составы на матч Бенфика – Болонья
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

11 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Болонья.

Поединок пройдет на Да Луж в Португалии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву. Анатолий Трубин начнет матч с первых минут.

Бруну Лаже (наставник португальцев) и Винченцо Итальяно (коуч итальянцев) объявили стартовые составы.

После пяти туров у Бенфики есть 9 очков, у Болоньи – 1 очко. Они занимают 16-е и 33-е место соответственно.

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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