Трубин в старте. Стали известны составы на матч Бенфика – Болонья

11 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Болонья.

Поединок пройдет на Да Луж в Португалии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву. Анатолий Трубин начнет матч с первых минут.

Бруну Лаже (наставник португальцев) и Винченцо Итальяно (коуч итальянцев) объявили стартовые составы.

После пяти туров у Бенфики есть 9 очков, у Болоньи – 1 очко. Они занимают 16-е и 33-е место соответственно.