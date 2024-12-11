Лига чемпионов11 декабря 2024, 20:50 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:06
57
0
Трубин в старте. Стали известны составы на матч Бенфика – Болонья
Матч 6-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
11 декабря 2024, 20:50 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:06
57
0
11 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Болонья.
Поединок пройдет на Да Луж в Португалии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву. Анатолий Трубин начнет матч с первых минут.
Бруну Лаже (наставник португальцев) и Винченцо Итальяно (коуч итальянцев) объявили стартовые составы.
После пяти туров у Бенфики есть 9 очков, у Болоньи – 1 очко. Они занимают 16-е и 33-е место соответственно.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 декабря 2024, 20:31 1
Поединок состоится 11 декабря в 22:00 по Киеву
Бокс | 10 декабря 2024, 21:28 1
Леффлер уверен, что боя с Усиком не будет
Футбол | 11.12.2024, 15:18
Бокс | 11.12.2024, 07:46
Футбол | 10.12.2024, 23:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.12.2024, 17:27 1
09.12.2024, 20:05 45
10.12.2024, 19:59 9
11.12.2024, 06:23 16
10.12.2024, 15:35 1
10.12.2024, 13:24 8
10.12.2024, 01:25 1
10.12.2024, 17:11 10