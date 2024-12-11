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Лига Европы
11 декабря 2024, 17:20 | Обновлено 11 декабря 2024, 17:25
380
4

Киевское Динамо отправилось в Сан-Себастьян на матч Лиги Европы

Команда Александра Шовковского вынуждена набирать очки

11 декабря 2024, 17:20 | Обновлено 11 декабря 2024, 17:25
380
4
Киевское Динамо отправилось в Сан-Себастьян на матч Лиги Европы
ФК Динамо Киев

12 декабря киевское «Динамо» проведет выездной матч против «Реал Сосьедада».

Игра состоится на стадионе «Аноэта» в 22:00 по киевскому времени.

Киевское «Динамо» сейчас занимает последнюю строчку в обновленной Лиге Европы, потерпев пять поражений в пяти матчах.

«Реал Сосьедад» расположился на 16-й позиции. В активе испанской команды две победы, одна ничья и два поражения.

Это будет первая встреча между этими командами.

В составе «Динамо» в матче точно не сыграют Владимир Шепелев и Андрей Ярмоленко. У «Реал Сосьедада» игру пропустят Амари Траоре, а также легионер из страны 404 арсен захарян.

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Лига Европы Динамо Киев Реал Сосьедад Динамо Киев - Динамо Брест
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Strontium
Бедный сасидад!  Их ждёт судьба полиграфов.
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0
Tonk
"Команда Олександра Шовковського змушена набирати очки" а для чого їм це? Наче і так все добре, покатались по європі, поїли, пограли, понили, що важко і додому
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Hungarian 4 sticks🤣
Ждём магучий и великий второй гол дыр очки
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-2
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