Киевское Динамо отправилось в Сан-Себастьян на матч Лиги Европы

12 декабря киевское «Динамо» проведет выездной матч против «Реал Сосьедада».

Игра состоится на стадионе «Аноэта» в 22:00 по киевскому времени.

Киевское «Динамо» сейчас занимает последнюю строчку в обновленной Лиге Европы, потерпев пять поражений в пяти матчах.

«Реал Сосьедад» расположился на 16-й позиции. В активе испанской команды две победы, одна ничья и два поражения.

Это будет первая встреча между этими командами.

В составе «Динамо» в матче точно не сыграют Владимир Шепелев и Андрей Ярмоленко. У «Реал Сосьедада» игру пропустят Амари Траоре, а также легионер из страны 404 арсен захарян.