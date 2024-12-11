Киевское Динамо отправилось в Сан-Себастьян на матч Лиги Европы
Команда Александра Шовковского вынуждена набирать очки
12 декабря киевское «Динамо» проведет выездной матч против «Реал Сосьедада».
Игра состоится на стадионе «Аноэта» в 22:00 по киевскому времени.
Киевское «Динамо» сейчас занимает последнюю строчку в обновленной Лиге Европы, потерпев пять поражений в пяти матчах.
«Реал Сосьедад» расположился на 16-й позиции. В активе испанской команды две победы, одна ничья и два поражения.
Это будет первая встреча между этими командами.
В составе «Динамо» в матче точно не сыграют Владимир Шепелев и Андрей Ярмоленко. У «Реал Сосьедада» игру пропустят Амари Траоре, а также легионер из страны 404 арсен захарян.
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