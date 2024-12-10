Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших вингеров в XXI веке.



Наибольшее признание досталось пятикратному обладателю Золотого мяча и лучшему бомбардиру в истории футбола Криштиану Роналду. За ним разместился легенда «Барселоны» Роналдиньо, а еще один звездный бразилец Неймар получил бронзовую позицию.



На пятой строчке разместился бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу, а Арьен Роббен получил пятую позицию.



Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси в рейтинге разместился только на шестой строчке.



Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.



Рейтинг лучших вингеров в XXI веке от GiveMeSport