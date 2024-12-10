Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Наибольшее признание досталось Криштиану Роналду
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших вингеров в XXI веке.
Наибольшее признание досталось пятикратному обладателю Золотого мяча и лучшему бомбардиру в истории футбола Криштиану Роналду. За ним разместился легенда «Барселоны» Роналдиньо, а еще один звездный бразилец Неймар получил бронзовую позицию.
На пятой строчке разместился бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу, а Арьен Роббен получил пятую позицию.
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси в рейтинге разместился только на шестой строчке.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших вингеров в XXI веке от GiveMeSport
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