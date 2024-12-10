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10 декабря 2024, 00:14 |
223
1

Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?

Наибольшее признание досталось Криштиану Роналду

10 декабря 2024, 00:14 |
223
1
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших вингеров в XXI веке.

Наибольшее признание досталось пятикратному обладателю Золотого мяча и лучшему бомбардиру в истории футбола Криштиану Роналду. За ним разместился легенда «Барселоны» Роналдиньо, а еще один звездный бразилец Неймар получил бронзовую позицию.

На пятой строчке разместился бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу, а Арьен Роббен получил пятую позицию.

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси в рейтинге разместился только на шестой строчке.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших вингеров в XXI веке от GiveMeSport

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Роналдиньо Луиш Фигу Арьен Роббен Криштиану Роналду Неймар Лионель Месси GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Идиоты . Какой Месси вингер?
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