Украина. Премьер лига11 декабря 2024, 20:49 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:08
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Не только Ярмоленко. Два ключевых игрока Динамо получили травмы
Минус Михавко и Шапаренко в составе киевлян
11 декабря 2024, 20:49 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:08
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Тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал о том, что повреждения получили основной защитник киевлян Тарас Михавко и ключевой хавбек Николай Шапаренко.
О сроках их восстановления наставник не сказал, однако оба точно пропустят встречу в четверг с «Реал Сосьедадом» в Лиге Европы.
Продолжает восстанавливаться вингер Андрей Ярмоленко, который пропустит и матч еврокубка, и последнюю игру года в УПЛ против «Вереса» 16 декабря.
В УПЛ киевляне лидируют в таблице, а в Лиге Европы команда идет на последней позиции.
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