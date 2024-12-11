Не только Ярмоленко. Два ключевых игрока Динамо получили травмы

Тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал о том, что повреждения получили основной защитник киевлян Тарас Михавко и ключевой хавбек Николай Шапаренко.

О сроках их восстановления наставник не сказал, однако оба точно пропустят встречу в четверг с «Реал Сосьедадом» в Лиге Европы.

Продолжает восстанавливаться вингер Андрей Ярмоленко, который пропустит и матч еврокубка, и последнюю игру года в УПЛ против «Вереса» 16 декабря.

В УПЛ киевляне лидируют в таблице, а в Лиге Европы команда идет на последней позиции.