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Украина. Премьер лига
11 декабря 2024, 20:49 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:08
1099
1

Не только Ярмоленко. Два ключевых игрока Динамо получили травмы

Минус Михавко и Шапаренко в составе киевлян

11 декабря 2024, 20:49 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:08
1099
1
Не только Ярмоленко. Два ключевых игрока Динамо получили травмы
ФК Динамо Киев. Шапаренко и Михавко

Тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал о том, что повреждения получили основной защитник киевлян Тарас Михавко и ключевой хавбек Николай Шапаренко.

О сроках их восстановления наставник не сказал, однако оба точно пропустят встречу в четверг с «Реал Сосьедадом» в Лиге Европы.

Продолжает восстанавливаться вингер Андрей Ярмоленко, который пропустит и матч еврокубка, и последнюю игру года в УПЛ против «Вереса» 16 декабря.

В УПЛ киевляне лидируют в таблице, а в Лиге Европы команда идет на последней позиции.

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Динамо Киев травма Лига Европы Александр Шовковский Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко Тарас Михавко
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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TolsTIyELF
Шапоренко не способен забить гол, другой безмозглый и слабый игрок. 
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