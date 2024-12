Арсенал с прошлого сезона забил наибольшее количество голов с угловых в АПЛ

4 декабря в 14-м туре английского чемпионата на «Эмирейтс» состоялся матч между командами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров». Голами отметились Юриен Тимбер и Уильям Салиба.

Оба гола «Арсенал» в этом матче забил после подач с угловых. Команда Артеты начиная с прошлого сезона забила 22 гола в Премьер-лиге с угловых - больше, чем любая другая команда лиги. Также в этом матче Арсенал стал первой командой с января 2014 года, которая забила с двух угловых в одном матче Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». Последний раз это удалось другому лондонскому клубу – «Челси».

Подопечные Артеты проводят хороший сезон в английском чемпионате: 28 очков в 14 матчах и третье место в турнирной таблице.

Arsenal have scored 22 Premier League goals from corners since the start of last season, more than any other side.



