Англия07 января 2025, 23:23 | Обновлено 07 января 2025, 23:30
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ВИДЕО. Энтони Гордон удвоил перевес Ньюкасла в матче с Арсеналом
Команды встречаются в Кубке лиги на стадионе Эмирейтс в Лондоне
07 января 2025, 23:23 | Обновлено 07 января 2025, 23:30
163
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Вечером 7 января в 22:00 проходит первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.
Лондонский Арсенал встречается с Ньюкаслом на стадионе Эмирейтс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резервном составе канониров.
В другом полуфинале 8 января встретятся Тоттенхэм и Ливерпуль.
❗️ Все голы матча – в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 51-й минуте Энтони Гордон удвоил перевес гостей в счете.
ГОЛ! 0:2. Энтони Гордон, 51 мин
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