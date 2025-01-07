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Англия
07 января 2025, 23:23 | Обновлено 07 января 2025, 23:30
163
0

ВИДЕО. Энтони Гордон удвоил перевес Ньюкасла в матче с Арсеналом

Команды встречаются в Кубке лиги на стадионе Эмирейтс в Лондоне

07 января 2025, 23:23 | Обновлено 07 января 2025, 23:30
163
0
ВИДЕО. Энтони Гордон удвоил перевес Ньюкасла в матче с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 января в 22:00 проходит первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.

Лондонский Арсенал встречается с Ньюкаслом на стадионе Эмирейтс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резервном составе канониров.

В другом полуфинале 8 января встретятся Тоттенхэм и Ливерпуль.

❗️ Все голы матча – в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 51-й минуте Энтони Гордон удвоил перевес гостей в счете.

ГОЛ! 0:2. Энтони Гордон, 51 мин

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Ньюкасл Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Арсенал - Ньюкасл Энтони Гордон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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