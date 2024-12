ВИДЕО. Новая выходка Жозе. Моуриньо применил силу к своему помощнику

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо отметился новой скандальной выходкой во время матча 14-го тура чемпионата Турции с «Газиантепом».

Так, на камеры попал момент с празднованием гола команды португальского специалиста. Поздравить футболистов прибежал и один из помощников Моуриньо.

Но действия ассистента пришлись не по нраву Жозе. «Особенный» сзади подбежал к своему помощнику, жестко схватил его за капюшон и потащил на скамейку запасных.

Интересно, что подобной агрессией Моуриньо отметился во время матча и к своему игроку Мерту Мюлдюру.

Встреча между «Фенербахче» и «Газиантепом» завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных португальского тренера.

ICYMI: Jose Mourinho grabbing his assistant manager to discuss tactics on the bench urgently.



Every time the game feels gone, Mourinho brings it right back. 🤣pic.twitter.com/xpoVM2IXjo