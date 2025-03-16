16 марта на «Гюрсель Аксель» пройдет матч 28-го тура Суперлиги Турции, в котором «Гезтепе» встретится с «Эюпспором». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Гезтепе

Команда в этом году будет праздновать столетний юбилей. И в прошлом сезоне получилось обеспечить надлежащий настрой: со второй попытки и не с лучшей позиции, но, главное, вышло вернуться назад из Первой Лиги. Главным было после этого не рухнуть обратно, но Станимир Стойлов и его подопечные намного более амбициозны.

Новичок фигурирует среди претендентов на завоевание места в зоне еврокубков. Но, делая ставку на легионеров, прежде всего, бразильцев (примечательно, что Давид Фофана даже тут не заиграл и в прошлом месяце досрочно вернулся в Челси), получается набирать много очков. Правда, Сивасспору в прошлом туре уступили 1:3.

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Еюпспор

Клуб куда скромнее своего противника. Он вообще дебютирует сейчас в Суперлиге, а до 2021-го и вовсе выступал во Второй Лиге. В апреле позапрошлого года тренерский пост доверили Арда Турану - для известного, хотя и эксцентричного футболиста в недавнем прошлом это начало новой карьеры. И он добился максимального результата в полноценном сезоне - выиграл Первую Лигу.

Дебютант очень сильно начинал. Он даже сейчас остается в претендентах на место в зоне еврокубков, хотя кураж потерян. На путь побед пытались вернуться за счет зимнего усиления, в том числе пригласив Тараса Степаненко. Опытный полузащитник Шахтера пока что не переломил ситуацию, и проигрывает большинство матчей на новом месте. Но в прошлом туре удалось наконец-то добиться победы - там закончили минимальной, 2:1, но победой с Коньяспором.

Статистика личных встреч

У Гезтепе было три победы кряду в очных поединках. Но в Суперлиге за счет единственного мяча Кутуджу получилось выиграть Еюпспору.

Прогноз

Букмекерские конторы почти уверены в том, что хозяева добьются победы. Но оба клуба нестабильны, и лучше пока что остановиться на предложении в виде ставки на этот матч обе команды забьют (коэффициент - 1,83).