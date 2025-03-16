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Чемпионат Турции
Гёзтепе
16.03.2025 15:00 - : -
Эюпспор
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Турция
16 марта 2025, 04:38 | Обновлено 16 марта 2025, 04:41
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Гезтепе – Эюпспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 16 марта в 15:00 по Киеву

16 марта 2025, 04:38 | Обновлено 16 марта 2025, 04:41
16
0
Гезтепе – Эюпспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
ФК Эюпспор

16 марта на «Гюрсель Аксель» пройдет матч 28-го тура Суперлиги Турции, в котором «Гезтепе» встретится с «Эюпспором». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Гезтепе

Команда в этом году будет праздновать столетний юбилей. И в прошлом сезоне получилось обеспечить надлежащий настрой: со второй попытки и не с лучшей позиции, но, главное, вышло вернуться назад из Первой Лиги. Главным было после этого не рухнуть обратно, но Станимир Стойлов и его подопечные намного более амбициозны.

Новичок фигурирует среди претендентов на завоевание места в зоне еврокубков. Но, делая ставку на легионеров, прежде всего, бразильцев (примечательно, что Давид Фофана даже тут не заиграл и в прошлом месяце досрочно вернулся в Челси), получается набирать много очков. Правда, Сивасспору в прошлом туре уступили 1:3.

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Еюпспор

Клуб куда скромнее своего противника. Он вообще дебютирует сейчас в Суперлиге, а до 2021-го и вовсе выступал во Второй Лиге. В апреле позапрошлого года тренерский пост доверили Арда Турану - для известного, хотя и эксцентричного футболиста в недавнем прошлом это начало новой карьеры. И он добился максимального результата в полноценном сезоне - выиграл Первую Лигу.

Дебютант очень сильно начинал. Он даже сейчас остается в претендентах на место в зоне еврокубков, хотя кураж потерян. На путь побед пытались вернуться за счет зимнего усиления, в том числе пригласив Тараса Степаненко. Опытный полузащитник Шахтера пока что не переломил ситуацию, и проигрывает большинство матчей на новом месте. Но в прошлом туре удалось наконец-то добиться победы - там закончили минимальной, 2:1, но победой с Коньяспором.

Статистика личных встреч

У Гезтепе было три победы кряду в очных поединках. Но в Суперлиге за счет единственного мяча Кутуджу получилось выиграть Еюпспору.

Прогноз

Букмекерские конторы почти уверены в том, что хозяева добьются победы. Но оба клуба нестабильны, и лучше пока что остановиться на предложении в виде ставки на этот матч обе команды забьют (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Гёзтепе
16 марта 2025 -
15:00
Эюпспор
Обе забьют 1.83 Сделать ставку
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Гезтепе Эюпспор чемпионат Турции по футболу прогнозы прогнозы на футбол Тарас Степаненко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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