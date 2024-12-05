Куртуа определился, до какого года будет в Реал. Сколько ждать Лунину?

Звездный голкипер «Реала» Тибо Куртуа определился со своим будущим.

Куртуа принял решение продлить контракт с «Реалом». По информации портала Elgoldigital, бельгиец подпишет новый контракт с «Реалом», который будет действовать до лета 2028 года. Таким образом, Куртуа дал четкий ответ саудовским клубам, которые рассчитывали купить его уже этим летом.

Напомним, что у конкурента Тибо – украинца Андрея Лунина – контракт с «Реалом» до лета 2029 года.

Куртуа провел в этом сезоне за «Реал» 15 матчей, пропустил 12 голов и шесть раз сыграл на ноль. Ранее сообщалось, что Куртуа хочет подписать «ПСЖ».