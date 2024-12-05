Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа определился, до какого года будет в Реал. Сколько ждать Лунину?
Испания
05 декабря 2024, 03:05 | Обновлено 05 декабря 2024, 03:13
211
0

Куртуа определился, до какого года будет в Реал. Сколько ждать Лунину?

Тибо продлит с «Реалом» контракт на два года

05 декабря 2024, 03:05 | Обновлено 05 декабря 2024, 03:13
211
0
Куртуа определился, до какого года будет в Реал. Сколько ждать Лунину?
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Звездный голкипер «Реала» Тибо Куртуа определился со своим будущим.

Куртуа принял решение продлить контракт с «Реалом». По информации портала Elgoldigital, бельгиец подпишет новый контракт с «Реалом», который будет действовать до лета 2028 года. Таким образом, Куртуа дал четкий ответ саудовским клубам, которые рассчитывали купить его уже этим летом.

Напомним, что у конкурента Тибо – украинца Андрея Лунина – контракт с «Реалом» до лета 2029 года.

Куртуа провел в этом сезоне за «Реал» 15 матчей, пропустил 12 голов и шесть раз сыграл на ноль. Ранее сообщалось, что Куртуа хочет подписать «ПСЖ».

По теме:
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе не забил пенальти? Это лишь один момент»
Жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025. Смотреть онлайн LIVE
Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Атлетик – Реал Мадрид
Тибо Куртуа Андрей Лунин продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04 декабря 2024, 14:08 68
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прервется ли беспроигрышная серия одной из команд?

Шок для Аморима. Арсенал дома одолел МЮ, Зинченко сыграл 70 минут
Футбол | 05 декабря 2024, 00:07 10
Шок для Аморима. Арсенал дома одолел МЮ, Зинченко сыграл 70 минут
Шок для Аморима. Арсенал дома одолел МЮ, Зинченко сыграл 70 минут

Украинец получил желтую карточку на 66-й минуте за задержку соперника

Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Футбол | 04.12.2024, 12:21
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Футбол | 04.12.2024, 13:22
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Заменит Довбика. Рома купит форварда из АПЛ, который играет с украинцем
Футбол | 05.12.2024, 02:11
Заменит Довбика. Рома купит форварда из АПЛ, который играет с украинцем
Заменит Довбика. Рома купит форварда из АПЛ, который играет с украинцем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
03.12.2024, 08:03 3
Футбол
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 10
Бокс
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
03.12.2024, 07:50 14
Бокс
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 10
Футбол
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
03.12.2024, 08:23 3
Бокс
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
04.12.2024, 08:53 3
Футбол
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
04.12.2024, 07:15 5
Теннис
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
03.12.2024, 20:41 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем