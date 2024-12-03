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03 декабря 2024, 22:58 |
210
0

19 трофеев Grand Slam. На 92-м году жизни умер легендарный экс-теннисист

3 декабря 2024 года не стало Нила Фрейзера

03 декабря 2024, 22:58 |
210
0
19 трофеев Grand Slam. На 92-м году жизни умер легендарный экс-теннисист
Getty Images/Global Images Ukraine. Нил Фрейзер

3 декабря 2024 года умер легендарный австралийский экс-теннисист Нил Фрейзер.

Причина смерти не указывается. Нил отпраздновал 91-летие 3 октября.

За свою карьеру Фрейзер выиграл три трофея Grand Slam в одиночном разряде и 16 титулов в парном / смешанном разрядах.

Фрейзер также является четырехкратным победителем Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии в качестве игрока, а в 1973, 1977, 1983 и 1986 годах приводил свою страну к титулу в качестве капитана.

В 1984 году Нил был введен в Международный зал теннисной славы, а в 2008 получил от ITF награду Филиппа Шатрие за выдающиеся достижения в теннисе.

Фрейзер был офицером ордена Австралии и кавалером ордена Британской империи.

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смерть
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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