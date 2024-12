19 трофеев Grand Slam. На 92-м году жизни умер легендарный экс-теннисист

3 декабря 2024 года умер легендарный австралийский экс-теннисист Нил Фрейзер.

Причина смерти не указывается. Нил отпраздновал 91-летие 3 октября.

За свою карьеру Фрейзер выиграл три трофея Grand Slam в одиночном разряде и 16 титулов в парном / смешанном разрядах.

Фрейзер также является четырехкратным победителем Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии в качестве игрока, а в 1973, 1977, 1983 и 1986 годах приводил свою страну к титулу в качестве капитана.

В 1984 году Нил был введен в Международный зал теннисной славы, а в 2008 получил от ITF награду Филиппа Шатрие за выдающиеся достижения в теннисе.

Фрейзер был офицером ордена Австралии и кавалером ордена Британской империи.

A true legend of Australian tennis, who will be missed by so many around the world 💚💛



Vale Neale Fraser. pic.twitter.com/AGSAmG8aRJ