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Испания
02 декабря 2024, 22:32 | Обновлено 02 декабря 2024, 22:39
94
0

Оярсабаль забил 100-й гол за Реал Сосьедад во всех турнирах

Испанский нападающий занял 5-е место в истории клуба по количеству голов

02 декабря 2024, 22:32 | Обновлено 02 декабря 2024, 22:39
94
0
Оярсабаль забил 100-й гол за Реал Сосьедад во всех турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль

1 декабря в 15-м туре испанской Ла Лиги состоялся поединок между командами «Реал Сосьедад» и «Реал Бетис». Встреча прошла на стадионе «Аноэта» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Диего Льоренте (автогол) и Микель Оярсабаль.

Забитый мяч Микеля стал его 100-м за 362 матча в футболке испанского клуба. Только у четырех игроков больше голов, чем у капитана: Сатрустеги (163), Лопес Уфарте (127), Себастьян Онтория (114) и Дарко Ковачевич (107).

В этом сезоне Оярсабаль сыграл за клуб 18 матчей, в которых отметился 5 результативными действиями (3 гола, 2 ассиста).

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Микель Оярсабаль
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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