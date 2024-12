Оярсабаль забил 100-й гол за Реал Сосьедад во всех турнирах

1 декабря в 15-м туре испанской Ла Лиги состоялся поединок между командами «Реал Сосьедад» и «Реал Бетис». Встреча прошла на стадионе «Аноэта» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Диего Льоренте (автогол) и Микель Оярсабаль.

Забитый мяч Микеля стал его 100-м за 362 матча в футболке испанского клуба. Только у четырех игроков больше голов, чем у капитана: Сатрустеги (163), Лопес Уфарте (127), Себастьян Онтория (114) и Дарко Ковачевич (107).

В этом сезоне Оярсабаль сыграл за клуб 18 матчей, в которых отметился 5 результативными действиями (3 гола, 2 ассиста).

