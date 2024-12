Компани отреагировал на травму Кейна в матче Бундеслиги. Что сказал?

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани отреагировал на травму английского форварда команды Гарри Кейна, которую он получил в матче против дортмундской «Боруссии» в Бундеслиге.

«Кейн сказал, что все не так уж плохо. Надеюсь, так и есть. Сегодня проведем обследование», – сообщил Компани.

Бавария спокойно возглавляет Бундеслигу после 12 сыгранных матчей, у мюнхенцев есть в своем активе 30 турнирных пунктов.

Ранее Венсан Компани подвел итоги матча против дортмундской «Боруссии».

Vincent Kompany on Kane's injury: "He said it's not too bad. Hopefully that's the case. We'll have the tests today" pic.twitter.com/6L7o6whBFd