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  4. Компани отреагировал на травму Кейна в матче Бундеслиги. Что сказал?
Германия
01 декабря 2024, 10:43 | Обновлено 01 декабря 2024, 11:29
606
0

Компани отреагировал на травму Кейна в матче Бундеслиги. Что сказал?

Венсан заявил, что не видит ничего серьезного

01 декабря 2024, 10:43 | Обновлено 01 декабря 2024, 11:29
606
0
Компани отреагировал на травму Кейна в матче Бундеслиги. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани отреагировал на травму английского форварда команды Гарри Кейна, которую он получил в матче против дортмундской «Боруссии» в Бундеслиге.

«Кейн сказал, что все не так уж плохо. Надеюсь, так и есть. Сегодня проведем обследование», – сообщил Компани.

Бавария спокойно возглавляет Бундеслигу после 12 сыгранных матчей, у мюнхенцев есть в своем активе 30 турнирных пунктов.

Ранее Венсан Компани подвел итоги матча против дортмундской «Боруссии».

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Гарри Кейн Венсан Компани травма Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Bayern & Germany
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