Компани отреагировал на травму Кейна в матче Бундеслиги. Что сказал?
Венсан заявил, что не видит ничего серьезного
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани отреагировал на травму английского форварда команды Гарри Кейна, которую он получил в матче против дортмундской «Боруссии» в Бундеслиге.
«Кейн сказал, что все не так уж плохо. Надеюсь, так и есть. Сегодня проведем обследование», – сообщил Компани.
Бавария спокойно возглавляет Бундеслигу после 12 сыгранных матчей, у мюнхенцев есть в своем активе 30 турнирных пунктов.
Ранее Венсан Компани подвел итоги матча против дортмундской «Боруссии».
Vincent Kompany on Kane's injury: "He said it's not too bad. Hopefully that's the case. We'll have the tests today" pic.twitter.com/6L7o6whBFd— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 30, 2024
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