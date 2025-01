175 млн евро. Мусиала хочет включить пункт об отступных в свой контракт

Звездный полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала хочет добавить в свой новый контракт пункт об отступных, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, переговоры между игроком и клубом уже продолжаются, однако мюнхенский клуб пока не готов согласиться на условия игрока. Этот пункт остается одним из главных недоразумений в переговорах, который не позволяет подписать новое соглашение в ближайшее время. Как сообщает Плеттенберг, ссылаясь на Sport BILD, агент Мусиалы и игрок требуют, чтобы сумма отступных составляла 175 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего полузащитника в 140 миллионов евро. Действующий контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Мусиала провел за «Баварию» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет подписать Виктора Дьекереша.

