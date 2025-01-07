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  4. 175 млн евро. Мусиала хочет включить пункт об отступных в свой контракт
Германия
07 января 2025, 22:39 |
262
0

175 млн евро. Мусиала хочет включить пункт об отступных в свой контракт

«Бавария» пока не соглашается на условия игрока

07 января 2025, 22:39 |
262
0
175 млн евро. Мусиала хочет включить пункт об отступных в свой контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Звездный полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала хочет добавить в свой новый контракт пункт об отступных, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, переговоры между игроком и клубом уже продолжаются, однако мюнхенский клуб пока не готов согласиться на условия игрока. Этот пункт остается одним из главных недоразумений в переговорах, который не позволяет подписать новое соглашение в ближайшее время. Как сообщает Плеттенберг, ссылаясь на Sport BILD, агент Мусиалы и игрок требуют, чтобы сумма отступных составляла 175 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего полузащитника в 140 миллионов евро. Действующий контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Мусиала провел за «Баварию» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет подписать Виктора Дьекереша.

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Джамал Мусиала Бавария продление контракта Флориан Плеттенберг
Іван Распутін Источник: Флориан Плеттенберг
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