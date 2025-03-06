Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кочергин продлил контракт с польским клубом Ракув до лета 2026
Польша
06 марта 2025, 21:15 | Обновлено 06 марта 2025, 21:16
501
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кочергин продлил контракт с польским клубом Ракув до лета 2026

Украинский полузащитник выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Польши

06 марта 2025, 21:15 | Обновлено 06 марта 2025, 21:16
501
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кочергин продлил контракт с польским клубом Ракув до лета 2026
ФК Ракув Ченстохова. Владислав Кочергин

Украинский полузащитник Владислав Кочергин останется в Ракуве как минимум до лета 2026 года. Польский клуб официально объявил о продлении соглашения с 28-летним украинцем.

Кочергин присоединился к «Ракуву» 26 марта 2022 года, а 10 апреля дебютировал в матче против «Шленска» из Вроцлава. Свой первый гол в составе польского клуба он забил 21 июля того же года в поединке квалификации Лиги конференций против казахстанской Астаны.

За это время Кочергин провел 122 матча, отличившихся 25 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Вместе с Ракувом он выиграл чемпионат Польши, Кубок и Суперкубок страны, а также помог команде пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Клуб поздравил футболиста с новым соглашением и пожелал ему дальнейших успехов.

ВИДЕО. Кочергин продлил контракт с польским клубом Ракув до лета 2026

По теме:
Цыганкову предлагали новый контракт. У Жироны планы на украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Монако продлило контракт с лидером до 2027 года
Винисиус назвал безумное условие для продления контракта с Реалом
Владислав Кочергин Ракув Ченстохова продление контракта чемпионат Польши по футболу
Николай Степанов Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля
Футбол | 06 марта 2025, 06:23 1
Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля
Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля

5 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов

Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Футбол | 06 марта 2025, 16:56 5
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины

Андрей Лунин привлек внимание Жоана Лапорта

Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Бокс | 05.03.2025, 22:33
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану
Футбол | 06.03.2025, 20:51
Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану
Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану
ОФИЦИАЛЬНО. Фонсека отстранен от футбола на 9 месяцев
Футбол | 05.03.2025, 23:14
ОФИЦИАЛЬНО. Фонсека отстранен от футбола на 9 месяцев
ОФИЦИАЛЬНО. Фонсека отстранен от футбола на 9 месяцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
06.03.2025, 08:26 6
Бокс
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 2
Бокс
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
05.03.2025, 17:17
Футбол
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
05.03.2025, 00:59 1
Футбол
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
05.03.2025, 00:40
Бокс
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
05.03.2025, 18:45 2
Футбол
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
05.03.2025, 10:20 2
Футбол
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
05.03.2025, 15:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем