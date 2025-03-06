ОФИЦИАЛЬНО. Кочергин продлил контракт с польским клубом Ракув до лета 2026

Украинский полузащитник Владислав Кочергин останется в Ракуве как минимум до лета 2026 года. Польский клуб официально объявил о продлении соглашения с 28-летним украинцем.

Кочергин присоединился к «Ракуву» 26 марта 2022 года, а 10 апреля дебютировал в матче против «Шленска» из Вроцлава. Свой первый гол в составе польского клуба он забил 21 июля того же года в поединке квалификации Лиги конференций против казахстанской Астаны.

За это время Кочергин провел 122 матча, отличившихся 25 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Вместе с Ракувом он выиграл чемпионат Польши, Кубок и Суперкубок страны, а также помог команде пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Клуб поздравил футболиста с новым соглашением и пожелал ему дальнейших успехов.

ВИДЕО. Кочергин продлил контракт с польским клубом Ракув до лета 2026