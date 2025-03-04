Битва украинцев в Польше. Ракув победил и продолжает бороться за титул
3 марта состоялся матч 23-го тура
3 марта состоялся матч 23-го тура чемпионата Польши, в котором встретились «Ракув» (Ченстохова) и «Лехия» (Гданьск). Хозяева одолели соперника со счетом 3:1.
В составе «Ракува» на поле вышел полузащитник Владислав Кочергин, за «Лехию» сыграли Максим Хлань, Богдан Вьюнник и Антон Царенко, который вышел на замену. Результативными действиями украинские футболисты отличиться нне сумели.
Клуб из Ченстоховы набрал 46 баллов и продолжает преследовать лидера чемпионата. Отставание от «Леха» составляет всего один балл. «Лехия» находится на другом полюсе турнирной таблицы и борется за выживание. В активе команды – 21 очко, она разместилась на 17-й, предпоследней, позиции.
Чемпионат Польши, 23-й тур. 3 марта
Ракув – Лехия Гданьск – 3:1
Голы: Брунс, 2, 15, Плана, 75 (автогол) – Войтович, 71
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