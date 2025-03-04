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Польша
04 марта 2025, 10:04 |
185
0

Битва украинцев в Польше. Ракув победил и продолжает бороться за титул

3 марта состоялся матч 23-го тура

04 марта 2025, 10:04 |
185
0
Битва украинцев в Польше. Ракув победил и продолжает бороться за титул
Instagram. ФК Ракув

3 марта состоялся матч 23-го тура чемпионата Польши, в котором встретились «Ракув» (Ченстохова) и «Лехия» (Гданьск). Хозяева одолели соперника со счетом 3:1.

В составе «Ракува» на поле вышел полузащитник Владислав Кочергин, за «Лехию» сыграли Максим Хлань, Богдан Вьюнник и Антон Царенко, который вышел на замену. Результативными действиями украинские футболисты отличиться нне сумели.

Клуб из Ченстоховы набрал 46 баллов и продолжает преследовать лидера чемпионата. Отставание от «Леха» составляет всего один балл. «Лехия» находится на другом полюсе турнирной таблицы и борется за выживание. В активе команды – 21 очко, она разместилась на 17-й, предпоследней, позиции.

Чемпионат Польши, 23-й тур. 3 марта

Ракув – Лехия Гданьск – 3:1

Голы: Брунс, 2, 15, Плана, 75 (автогол) – Войтович, 71

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чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Ракув Ченстохова Владислав Кочергин Максим Хлань Богдан Вьюнник Антон Царенко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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