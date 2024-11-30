Травма Кейна и спасительный гол. Бавария вырвала ничью в Дортмунде

В субботу, 30 ноября, прошел матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Боруссия» Дортмунд и «Бавария».

Игра прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

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Матч завершился вничью 1:1, автором единственного гола в первом тайме стал вингер Джейми Байно-Гиттенс, который забил на 27-й минуте. Спас мюнхенцев от поражения Мусиала на 85-й минуте.

Кроме этого травму в матче получил звездный игрок «ротен» Гарри Кейн, который был заменен на 33-й минуте.

«Бавария» продолжает возглавлять Бундеслигу с 30 очками. У «Боруссии» 20 очков и пятая позиция.

Бундеслига. 12-й тур, 30 ноября.

Боруссия Дортмунд – Бавария – 1:1

Голы: Байно-Гиттенс, 27 – Мусиала, 85.

Боруссия Д – Кобель, Бенсебайни, Шлоттербек, Антон (Зюле, 18), Рюэрсон (Ян Коуту, 74), Гросс, Нмеча, Гиттенс (Мален, 74), Забитцер, Байер, Гирасси.



Бавария – Нойер, Дэвис, Ким Мин Чжэ (Олисе, 80), Упамекано, Лаймер (Боэ, 62), Горетцка, Киммих, Тель (Коман, 62), Мусиала, Сане, Кейн (Мюллер, 33).

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