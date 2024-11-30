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Чемпионат Германии
Боруссия Д
30.11.2024 19:30 – FT 1 : 1
Бавария
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Германия
30 ноября 2024, 21:27 | Обновлено 30 ноября 2024, 21:51
690
2

Травма Кейна и спасительный гол. Бавария вырвала ничью в Дортмунде

Матч завершился со счетом 1:1

30 ноября 2024, 21:27 | Обновлено 30 ноября 2024, 21:51
690
2
Травма Кейна и спасительный гол. Бавария вырвала ничью в Дортмунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд – Бавария

В субботу, 30 ноября, прошел матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Боруссия» Дортмунд и «Бавария».

Игра прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч завершился вничью 1:1, автором единственного гола в первом тайме стал вингер Джейми Байно-Гиттенс, который забил на 27-й минуте. Спас мюнхенцев от поражения Мусиала на 85-й минуте.

Кроме этого травму в матче получил звездный игрок «ротен» Гарри Кейн, который был заменен на 33-й минуте.

«Бавария» продолжает возглавлять Бундеслигу с 30 очками. У «Боруссии» 20 очков и пятая позиция.

Бундеслига. 12-й тур, 30 ноября.

Боруссия Дортмунд – Бавария – 1:1
Голы: Байно-Гиттенс, 27 – Мусиала, 85.

Боруссия Д – Кобель, Бенсебайни, Шлоттербек, Антон (Зюле, 18), Рюэрсон (Ян Коуту, 74), Гросс, Нмеча, Гиттенс (Мален, 74), Забитцер, Байер, Гирасси.

Бавария – Нойер, Дэвис, Ким Мин Чжэ (Олисе, 80), Упамекано, Лаймер (Боэ, 62), Горетцка, Киммих, Тель (Коман, 62), Мусиала, Сане, Кейн (Мюллер, 33).

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Чуть не програв Компані,з якогось дива в старті поставив Теля(бо той плакав що не має часу)а він 0-й,замість Кейна прийшлось випускати Мюллера(а він тепер просто *почетний*)ну і хорошого Лаймера поміняти на Боє???Брак досвіду Тренера.А так у Боруссії кажись 2удара з яких один гол,хороша контра получилась.
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