«Я расстроен». Компани оценил игру Баварии против Боруссии Д в Бундеслиге

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился эмоциями после матча против дортмундской «Боруссии» в 12-м туре немецкой Бундеслиги (1:1).

«Первые 10-15 минут были неплохими, но потом мы потеряли темп, допускали ошибки и слишком легко теряли мяч. Мы не показали свой лучший уровень.

Во втором тайме мы быстро включились, создали достаточно моментов для взятия ворот. Я рад, что нам удалось забить в такой тяжелой ситуации, под сильным давлением, но я расстроен, что мы не победили. Мы проявили характер. В общем, это была хорошая игра для Бундеслиги.

Перед каждым матчем мы настраиваемся взять 3 очка. Сегодня мы не взяли эти 3 очка. Это действительность. Но это была отличная игра, выезд против «Дортмунда», мы проигрывали 0:1, но проявили характер, сравняли счет и продолжали бороться в последние минуты. Это показывает, что мы имеем веру. Каждая команда в мире проходит через такие моменты в течение сезона», – заявил специалист.

Бавария спокойно возглавляет Бундеслигу после 12 сыгранных матчей, у мюнхенцев есть в своем активе 30 турнирных пунктов.

Ранее сообщалось, что звезда «Баварии» получила травму в матче против дортмундской «Боруссии».