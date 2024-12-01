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Боруссия Д
30.11.2024 19:30 – FT 1 : 1
Бавария
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Германия
01 декабря 2024, 08:19 | Обновлено 01 декабря 2024, 08:21
355
0

«Я расстроен». Компани оценил игру Баварии против Боруссии Д в Бундеслиге

Венсан поблагодарил своих подопечных

01 декабря 2024, 08:19 | Обновлено 01 декабря 2024, 08:21
355
0
«Я расстроен». Компани оценил игру Баварии против Боруссии Д в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился эмоциями после матча против дортмундской «Боруссии» в 12-м туре немецкой Бундеслиги (1:1).

«Первые 10-15 минут были неплохими, но потом мы потеряли темп, допускали ошибки и слишком легко теряли мяч. Мы не показали свой лучший уровень.

Во втором тайме мы быстро включились, создали достаточно моментов для взятия ворот. Я рад, что нам удалось забить в такой тяжелой ситуации, под сильным давлением, но я расстроен, что мы не победили. Мы проявили характер. В общем, это была хорошая игра для Бундеслиги.

Перед каждым матчем мы настраиваемся взять 3 очка. Сегодня мы не взяли эти 3 очка. Это действительность. Но это была отличная игра, выезд против «Дортмунда», мы проигрывали 0:1, но проявили характер, сравняли счет и продолжали бороться в последние минуты. Это показывает, что мы имеем веру. Каждая команда в мире проходит через такие моменты в течение сезона», – заявил специалист.

Бавария спокойно возглавляет Бундеслигу после 12 сыгранных матчей, у мюнхенцев есть в своем активе 30 турнирных пунктов.

Ранее сообщалось, что звезда «Баварии» получила травму в матче против дортмундской «Боруссии».

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Венсан Компани Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Bayern & Germany
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