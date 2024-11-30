30.11.2024 19:30 – FT 1 : 1
Германия30 ноября 2024, 23:06 |
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Боруссия Д – Бавария – 1:1. Как мюнхенцы спасли игру. Видео голов, обзор
Смотрите самые интересные моменты центрального матча Бундеслиги
30 ноября 2024, 23:06 |
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В субботу, 30 ноября, прошел матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Боруссия» Дортмунд и «Бавария».
Игра прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
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Матч завершился вничью 1:1. Ничью «Баварии» принес Джамал Мусиала на 85-й минуте.
Бундеслига. 12-й тур, 30 ноября.
Боруссия Дортмунд – Бавария – 1:1
Голы: Байно-Гиттенс, 27 – Мусиала, 85.
Видеообзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
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