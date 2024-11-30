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Чемпионат Германии
Боруссия Д
30.11.2024 19:30 – FT 1 : 1
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
30 ноября 2024, 23:06 |
157
0

Боруссия Д – Бавария – 1:1. Как мюнхенцы спасли игру. Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты центрального матча Бундеслиги

30 ноября 2024, 23:06 |
157
0
Боруссия Д – Бавария – 1:1. Как мюнхенцы спасли игру. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд – Бавария

В субботу, 30 ноября, прошел матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Боруссия» Дортмунд и «Бавария».

Игра прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч завершился вничью 1:1. Ничью «Баварии» принес Джамал Мусиала на 85-й минуте.

Бундеслига. 12-й тур, 30 ноября.

Боруссия Дортмунд – Бавария – 1:1
Голы: Байно-Гиттенс, 27 – Мусиала, 85.

Видеообзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу Бавария - Боруссия Д Джамал Мусиала видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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