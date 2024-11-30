Боруссия Д

В субботу, 30 ноября, прошел матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Боруссия» Дортмунд и «Бавария».

Игра прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

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Матч завершился вничью 1:1. Ничью «Баварии» принес Джамал Мусиала на 85-й минуте.

Бундеслига. 12-й тур, 30 ноября.

Боруссия Дортмунд – Бавария – 1:1

Голы: Байно-Гиттенс, 27 – Мусиала, 85.

Видеообзор матча