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Чемпионат Германии
Боруссия Д
30.11.2024 19:30 - : -
Бавария
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Германия
30 ноября 2024, 07:46 | Обновлено 30 ноября 2024, 07:50
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0

Боруссия Дортмунд – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 30 ноября в 19:30 по Киеву

30 ноября 2024, 07:46 | Обновлено 30 ноября 2024, 07:50
111
0
Боруссия Дортмунд – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Twitter

30 ноября на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 9-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «Баварией». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Команда в 2023-м году сама отдала долгожданную серебряную салатницу Баварии, упустив лидерство из-за ничьей в последнем, домашнем поединке крайнего тура. А прошлой весной спустились на 5-е место. Но при этом дошли до финала Лиги чемпионов, уступив там мадридскому Реалу. После этого Терзич покинул пост главного тренера, да и состав заметно обновился. Наставником стал Нури Шахин, но при нем лучше не стало. Да, дома желто-черные хороши и показывают отличные результаты - но все было диаметрально противоположным на выезде! Вот и в прошлом туре в своем логове разгромили 4:0 Фрайбург. Кстати, потом победили и на выезде - получилось в Загребе с местным Динамо забить три безответных мяча. Но это было в Лиге чемпионов, где у немцев в целом все и до этого хорошо складывалось.

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Бавария

Клуб вроде бы осознал ситуацию летом 2023-го года, и, несмотря на очередную серебряную салатницу, неплохо усиливал состав, пригласив ряд статусных новичков, от Кима и до Кейна. Но этот футбольный монстр остался вообще без трофеев, более того, в Бундеслиге стал только третьим! Сейчас Звезда Юга, которую с лета возглавил Компани, смотрится достаточно солидно, лидируя в турнирной таблицы. Особенно хорош Кейн, что в прошлом туре оформил хет-трик с Аугсбургом, и теперь у него 14 голов при 5 передачах. В Лиге чемпионов было несколько болезненных передач, с Астон Виллой и особенно Барселоной. Но и там на этой неделе вполне по делу обыграли ПСЖ, пусть и ограничившись 1:0.

Статистика личных встреч

У рекордмейстеров было десять побед в Дер Классикер при единственной ничьей. Но в марте они дома уступили 0:2 вечному сопернику из Дортмунда.

Прогноз

Букмекерские конторы очень уж верят в гостей из Мюнхена. С учетом того, какая классная статистика у хозяев тут, ставим на них с форой +1 гол (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
30 ноября 2024 -
19:30
Бавария
Фора Боруссии Д (+1) 1.74 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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