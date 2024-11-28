Боруссия Д

30.11.2024 19:30 - : -
Германия28 ноября 2024, 19:49 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:50
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Боруссия Дортмунд – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 30 ноября в 19:30 по Киеву
28 ноября 2024, 19:49 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:50
43
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В субботу, 30 ноября, состоится матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Боруссия» Дортмунд и «Бавария».
Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Боруссия Дортмунд – БаварияСмотреть трансляцию
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