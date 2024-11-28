Боруссия Д

В субботу, 30 ноября, состоится матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Боруссия» Дортмунд и «Бавария».

Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ