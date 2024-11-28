Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Дортмунд – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Германии
Боруссия Д
30.11.2024 19:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
28 ноября 2024, 19:49 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:50
43
0

Боруссия Дортмунд – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 30 ноября в 19:30 по Киеву

28 ноября 2024, 19:49 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:50
43
0
Боруссия Дортмунд – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд – Бавария

В субботу, 30 ноября, состоится матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Боруссия» Дортмунд и «Бавария».

Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Боруссия Дортмунд – Бавария
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Едет за долларами. Экс-игрок ПСЖ и Баварии переходит в клуб МЛС
Определен сильнейший победитель ЛЧ в XXI веке. Реал – 5-й. Кто лидер?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Боруссия Дортмунд Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу смотреть онлайн Бавария - Боруссия Д
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский выбрал стартовый состав Динамо на матч против Виктории Пльзень
Футбол | 28 ноября 2024, 18:35 17
Шовковский выбрал стартовый состав Динамо на матч против Виктории Пльзень
Шовковский выбрал стартовый состав Динамо на матч против Виктории Пльзень

28 ноября киевляне проведут поединок 5-го тура Лиги Европы, старт игры – в 19:45

ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
Футбол | 27 ноября 2024, 22:35 26
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ

Анатолий Трубин отказался здороваться с Александром Головиным

Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Футбол | 28.11.2024, 10:43
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Месси оценил влияние Барселоны на его карьеру. Что сказал?
Футбол | 28.11.2024, 19:53
Месси оценил влияние Барселоны на его карьеру. Что сказал?
Месси оценил влияние Барселоны на его карьеру. Что сказал?
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Футбол | 27.11.2024, 23:55
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
28.11.2024, 08:20 15
Бокс
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
27.11.2024, 07:37 6
Бокс
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
28.11.2024, 06:23 32
Футбол
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
28.11.2024, 12:41 15
Футбол
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 28
Футбол
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
27.11.2024, 06:23 2
Футбол
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем