Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поузащитник Левого Берега: «Досадно, ведь снова не смогли забить»
Украина. Премьер лига
26 ноября 2024, 08:56 | Обновлено 26 ноября 2024, 08:58
56
0

Поузащитник Левого Берега: «Досадно, ведь снова не смогли забить»

Владислав Войцеховский прокомментировал поединок против «Руха»

26 ноября 2024, 08:56 | Обновлено 26 ноября 2024, 08:58
56
0
Поузащитник Левого Берега: «Досадно, ведь снова не смогли забить»
ФК Левый берег. Владислав Войцеховский

Полузащитник «Левого Берега» Владислав Войцеховский расстроен результатом матча против «Руха» в 14-м туре УПЛ (0:1).

«Очень досадно проигрывать такие матчи. По-моему, игра была равной. К сожалению, пропустили с пенальти на последней минуте первого тайма. Решения арбитров комментировать не хочу, ведь ничего уже не изменить. Андрей Акимов говорил, что в эпизоде ​​с пенальти он не нарушал правила. Необходимо сделать выводы и двигаться дальше. Обидно, ведь снова не смогли забить. Моменты создавали, но реализовать их не смогли. Надеюсь, что в следующем матче сможем забить и почувствуем необходимую уверенность.

В первой половине встречи играли с двумя отвлеченными нападающими. В запасе было два номинальных форварда, которые в любой момент могли выйти и усилить игру. На мой взгляд, в этой тактической схеме сыграли удачно, но результат на табло. Хочу отметить болельщиков, которые нас всегда поддерживают. Очень приятно, что они приехали во Львов и гнали нас вперед.

В следующем туре будем играть против «Оболони». Понимаем важность этого матча и настраиваемся на победу», – ответил Владислав.

По теме:
ФОТО. Жена футболиста Украины оголила грудь. Очень откровенные кадры
ФОТО. Футболист сборной Украины обратился к фанам: «Не предавай»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Надо было дать наганяй ребятам»
Владислав Войцеховский Левый Берег Киев Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух - Левый Берег
Андрій Вітренко Источник: ФК Левый берег
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
Футбол | 26 ноября 2024, 08:13 2
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко

Кристина Шацких уже не скрывает своих отношений с динамовцем

Мало игрового времени. Воспитанник Динамо не хочет продлевать контракт
Футбол | 25 ноября 2024, 16:31 6
Мало игрового времени. Воспитанник Динамо не хочет продлевать контракт
Мало игрового времени. Воспитанник Динамо не хочет продлевать контракт

Назар Волошин не хочет продлевать действующее соглашение с киевлянами

Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Бокс | 26.11.2024, 07:47
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Бокс | 25.11.2024, 12:34
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Трабзонспор – Адана Демирспор – 5:0. Хет-трик, дубль и Батагов. Видео голов
Футбол | 26.11.2024, 07:44
Трабзонспор – Адана Демирспор – 5:0. Хет-трик, дубль и Батагов. Видео голов
Трабзонспор – Адана Демирспор – 5:0. Хет-трик, дубль и Батагов. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
25.11.2024, 07:39 1
Снукер
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
24.11.2024, 10:05 3
Бокс
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
26.11.2024, 06:51
Бокс
Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
25.11.2024, 07:23
Футбол
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
24.11.2024, 13:38 79
Футбол
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
25.11.2024, 22:23 37
Футбол
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
25.11.2024, 11:55 21
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
25.11.2024, 08:21 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем