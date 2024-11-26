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26.11.2024 22:00 - : -
Арсенал
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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 02:17 | Обновлено 26 ноября 2024, 02:23
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Спортинг – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 26 ноября в 22:00 по Киеву

26 ноября 2024, 02:17 | Обновлено 26 ноября 2024, 02:23
40
0
Спортинг – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

26 ноября на «Жозе Алваладе» пройдет матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Спортинг Лиссабон» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Спортинг Лиссабон

Команда в прошлом сезоне поднялась с четвертого места на первое, хотя Бенфика очень старательно пыталась сохранить титул. В новом сезоне львы эпично упустили Суперкубок, растеряв преимущество в три гола, созданное еще в первой части поединка. Но это было исключением, а так клуб показывал великолепный футбол со стопроцентным результатом. Только у ПСВ в Лиге чемпионов они тоже не смогли выиграть, закончив в Эйндховене 1:1. Но остальных соперников уверенно обыгрывали, и Лилль дома, и Штурм на выезде, по 2:0. Ну, а пиком стал разгром Манчестер Сити, когда на гол Фодена уже на 4-й минуте ответили четырьмя своими. А Дьокереш показал Холланду, кто скандинавский бомбардир №1 сейчас, оформив хет-трик. Но все это было еще при Амориме, что уже в Юнайтед. И это будет первый тест на то, что представляют из себя зелено-белые без талантливого наставника.

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Арсенал

Клуб вернулся в Лигу чемпионов в прошлом сезоне после очень долгой, как для такого гранда, паузы. И вышел уверенно в плей-офф, правда, там уже не нашел аргументов против старых знакомых - Баварии и Кейна. Но при этом чуть не отобрал у Манчестер Сити первенство в рамках АПЛ. И очень здорово усилившиеся летом точечно канониры начинали новый сезон, но в середине осени погрузились в серьезный спад. Затронул он и их выступления в еврокубке. Красно-белые начинали с нулевой ничьей с Аталантой в гостях, после чего уверенно, 2-0, победили ПСЖ. Но потом с Шахтером победу принес только автогол вратаря соперников, Ризныка. А в Милане Интер обыграл представителя Туманного Альбиона за счет единственного мяча, забитого Чалханоглу с пенальти перед перерывом.

Статистика личных встреч

Канониры выиграли самый первый поединок, с 2018-м году, в Лиге Европы. Уже ответный был ничейным, да и в 2023-м, в 1/8 финала того же турнира, стороны не установили сильнейшего. Пришлось бить пенальти, что лучше получилось у португальцев.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но у хозяев есть Дьокереш, так что стоит остановиться на предложении с оба забьют (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Спортинг Лиссабон
26 ноября 2024 -
22:00
Арсенал
Обе забьют 1.63 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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