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Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
26.11.2024 22:00 – FT 1 : 5
Арсенал
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 06:35 | Обновлено 27 ноября 2024, 06:51
58
0

Они не проигрывали здесь 18 месяцев. Артета доволен разгромом Спортинга

Арсенал на выезде переиграл Спортинг из Лиссабона со счетом 5:1

27 ноября 2024, 06:35 | Обновлено 27 ноября 2024, 06:51
58
0
Они не проигрывали здесь 18 месяцев. Артета доволен разгромом Спортинга
УЕФА. Микель Артета

Вечером 26 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов.

Лондонский Арсенал на выезде переиграл Спортинг из Лиссабона с разгромным счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Микель Артета, главный тренер Арсенала: «Доминировать и забивать голы команде, которая не проигрывала здесь ни одной игры за 18 месяцев, – непростая задача. И мы, безусловно, с ней справились. Разумеется, мы очень разочарованы угловым, с которого забил Гонсалу Инасиу. Им удалось забить, и вы можете увидеть качество, насколько они хорошо организованы, как хорошо тренируются. Мы проиграли «Интеру» (0:1), но, как и против Спортинга – я был очень горд тем, как команда играла и доминировала над таким соперником. В этих двух играх результаты разные, но игра была на высоте».

Букайо Сака, нападающий Арсенала и лучший игрок матча: «Забитый пенальти? Я думаю, что это вернуло нам импульс. Против такой команды всегда будет период, когда мы будем находиться под давлением. Мы пропустили один, но с остальным справились довольно хорошо. Мы знали, что это важная игра, мы проиграли нашу последнюю игру Лиги чемпионов (в гостях у «Интера»), и мы не побеждали на выезде в Европе уже много-много игр. Я не помню, когда мы в последний раз забивали гол на выезде в Европе. Поэтому мы просто вышли на поле с полной уверенностью, как будто этого даже не было, и сегодня мы были на высоте, так что я действительно горжусь этим».

Жоау Перейра, тренер Спортинга: «Правда заключается в том, что мы не очень хорошо начали игру, мы пропустили слишком рано, из-за чего команда играла плохо. Первые 20 минут второго тайма, до пенальти, который забил Сака, была отличная реакция игроков – после того, как мы проигрывали 0:3. Мы скорректировали игру в перерыве, хорошо отреагировали и сделали счет 1:3. Мы могли сделать счет 2:3, но затем пропустили с пенальти, и стало сложно. Болельщики? Они показали, что остаются с командой. Мы просто должны показать хорошую игру перед своими фанатами в следующей игре».

Мартин Юльманд, полузащитник Спортинга: «Мы дали Арсеналу много шансов в первом тайме, и они были очень эффективны. Это был тяжелый вечер. Но сейчас главное – не опускать голову, в субботу нас ждет важная игра против Санта-Клары, и сейчас мы должны сосредоточиться на этом. Мы проанализируем эту игру по видео, потому что она была недостаточно хороша для нас. Соперники использовали своего нападающего больше как десятку, а иногда почти как восьмерку, у них было больше игроков в полузащите. Мы чувствовали это на поле, они были сильным соперником. Все прошло не так, мы недовольны, нам нужно играть лучше.

Франсишку Тринкау, нападающий «Спортинга»: «Мы знали, что это будет сложный матч, соперникам удалось долго владеть мячом. Мы хорошо начали во втором тайме, но затем пропустили четвертый гол, и игра немного разладилась. Мы хотим выиграть все наши матчи, мы не можем проигрывать. Мы верили, что можем добиться большего. Все дело в настрое, мы изменили некоторые детали во втором тайме».

⚽️ Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября

22:00. Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия) – 1:5

Голы: Гонсалу Инасиу, 47 – Габриэл Мартинелли, 7, Хаверц, 22, Габриэл Магальяес, 45+1, Сака, 65 (пен), Троссард, 82

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Инасиу (Спортинг Лиссабон).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон видео голов и обзор Лига чемпионов Букайо Сака Спортинг - Арсенал Франсишку Тринкау пресс-конференция Микель Артета
Николай Степанов Источник: УЕФА
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