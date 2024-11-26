26.11.2024 22:00 – 59’ 1 : 3
Лига чемпионов26 ноября 2024, 21:59 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:29
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Спортинг – Арсенал. Зинченко – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 26 ноября в 22:00 по Киеву
26 ноября 2024, 21:59 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:29
914
0
Во вторник, 26 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Спортингом» и «Арсеналом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Эштадиу Жозе Алвеладе», который находится в Лиссабоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Спортинг – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Спортинг – АрсеналСмотреть трансляцию
События матча
47’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Инасиу (Спортинг Лиссабон).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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