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Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
26.11.2024 22:00 – 59 1 : 3
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 ноября 2024, 21:59 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:29
914
0

Спортинг – Арсенал. Зинченко – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 26 ноября в 22:00 по Киеву

26 ноября 2024, 21:59 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:29
914
0
Спортинг – Арсенал. Зинченко – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 26 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Спортингом» и «Арсеналом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Эштадиу Жозе Алвеладе», который находится в Лиссабоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Спортинг – Арсенал. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Спортинг – Арсенал
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Трансляция матча В эфире

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События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Инасиу (Спортинг Лиссабон).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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