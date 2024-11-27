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Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
26.11.2024 22:00 – FT 1 : 5
Арсенал
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 27 ноября 2024, 04:37
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Спортинг – Арсенал – 1:5. Зинченко вышел на замену. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

27 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 27 ноября 2024, 04:37
200
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Спортинг – Арсенал – 1:5. Зинченко вышел на замену. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вечером 26 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинец Александр Зинченко вышел на замену за Арсенал на 78-й минуте игры со Спортингом из Лиссабона (5:1).

⚽️ Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября

22:00. Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия) – 1:5

Голы: Гонсалу Инасиу, 47 – Габриэл Мартинелли, 7, Хаверц, 22, Габриэл Магальяес, 45+1, Сака, 65 (пен), Троссард, 82

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Инасиу (Спортинг Лиссабон).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон Александр Зинченко Лига чемпионов Габриэл Мартинелли Букайо Сака Кай Хаверц Спортинг - Арсенал Виктор Дьекереш видео голов и обзор Гонсалу Инасиу Габриэл дос Сантос Магальяес Леандро Троссард
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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