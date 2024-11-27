26.11.2024 22:00 – FT 1 : 5
Лига чемпионов27 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 27 ноября 2024, 04:37
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Спортинг – Арсенал – 1:5. Зинченко вышел на замену. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
27 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 27 ноября 2024, 04:37
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Вечером 26 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинец Александр Зинченко вышел на замену за Арсенал на 78-й минуте игры со Спортингом из Лиссабона (5:1).
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⚽️ Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября
22:00. Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия) – 1:5
Голы: Гонсалу Инасиу, 47 – Габриэл Мартинелли, 7, Хаверц, 22, Габриэл Магальяес, 45+1, Сака, 65 (пен), Троссард, 82
Видео голов и обзор матча
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Инасиу (Спортинг Лиссабон).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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