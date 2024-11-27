Спортинг Лиссабон

Вечером 26 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов.

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Украинец Александр Зинченко вышел на замену за Арсенал на 78-й минуте игры со Спортингом из Лиссабона (5:1).

⚽️ Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября

22:00. Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия) – 1:5

Голы: Гонсалу Инасиу, 47 – Габриэл Мартинелли, 7, Хаверц, 22, Габриэл Магальяес, 45+1, Сака, 65 (пен), Троссард, 82

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