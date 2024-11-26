Дьекереш не помог. Арсенал с Зинченком разгромил Спортинг
Матч закончился со счетом 5:1 в пользу лондонского клуба
26 ноября в 22:00 состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Арсеналом».
Игра прошла на «Эштадиу Жозе Алвеладе» в Лиссабоне.
За хозяев отличился Гонсалу Инасиу. Гости ответили забитыми мячами Габриэла Мартинелли, Кая Хаверца, Габриэла, Букайо Саки и Леандро Троссарда.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на замену вместо Риккардо Калафиори на 78-й минуте матча.
В турнирной таблице «Арсенал», имея в своем активе 10 очков, находится на 7-й позиции.«Спортинг» с идентичным количеством очков занимает 8-е место.
Лига чемпионов. 5-й тур. 26 ноября
Спортинг – Арсенал – 1:5
Голы: Инасиу, 47 – Мартинелли, 7, Хаверц, 22, Габриэл, 45+1, Сака, 65 (пен), Троссард, 82
Спортинг: Израэль, Сен-Жюст, Диоманде, Инасиу, (Реис, 88), Куэнда, Юльманн, Морита, (Хардер, 78), Араухо, (Катамо, 68), Эдвардс, (Браганса, 68), Дьекереш, Тринкау, (Симоеш, 88)
Арсенал: Рая, Тимбер, Салиба, Габриэл, (Кивиор, 84), Калафиори, (Зинченко, 78), Эдегор, (Нванери, 79), Партей, Райс, (Мерино, 70), Сака, Хаверц, Мартинелли, (Троссард, 70)
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