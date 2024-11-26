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Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
26.11.2024 22:00 – FT 1 : 5
Арсенал
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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 23:51 | Обновлено 27 ноября 2024, 00:48
640
4

Дьекереш не помог. Арсенал с Зинченком разгромил Спортинг

Матч закончился со счетом 5:1 в пользу лондонского клуба

26 ноября 2024, 23:51 | Обновлено 27 ноября 2024, 00:48
640
4
Дьекереш не помог. Арсенал с Зинченком разгромил Спортинг
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября в 22:00 состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Арсеналом».

Игра прошла на «Эштадиу Жозе Алвеладе» в Лиссабоне.

За хозяев отличился Гонсалу Инасиу. Гости ответили забитыми мячами Габриэла Мартинелли, Кая Хаверца, Габриэла, Букайо Саки и Леандро Троссарда.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на замену вместо Риккардо Калафиори на 78-й минуте матча.

В турнирной таблице «Арсенал», имея в своем активе 10 очков, находится на 7-й позиции.«Спортинг» с идентичным количеством очков занимает 8-е место.

Лига чемпионов. 5-й тур. 26 ноября

Спортинг – Арсенал – 1:5

Голы: Инасиу, 47 – Мартинелли, 7, Хаверц, 22, Габриэл, 45+1, Сака, 65 (пен), Троссард, 82

Спортинг: Израэль, Сен-Жюст, Диоманде, Инасиу, (Реис, 88), Куэнда, Юльманн, Морита, (Хардер, 78), Араухо, (Катамо, 68), Эдвардс, (Браганса, 68), Дьекереш, Тринкау, (Симоеш, 88)

Арсенал: Рая, Тимбер, Салиба, Габриэл, (Кивиор, 84), Калафиори, (Зинченко, 78), Эдегор, (Нванери, 79), Партей, Райс, (Мерино, 70), Сака, Хаверц, Мартинелли, (Троссард, 70)

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Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Спортинг - Арсенал Лига чемпионов Александр Зинченко Виктор Дьекереш Букайо Сака Кай Хаверц Габриэл Мартинелли
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 4
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Ron Noiill
Як назва якогось вєнгєрскага салату могла допомогти спортінгу?
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0
Viktor Shuper
взагалі нежданчик в плані погрому, то просто жесть. тим більше Спортінг дуже круту гру демонстрував до цього матчу
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0
VovanSidorovi4
Если бы не Саша точно бы влетели
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-2
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