Дьекереш не помог. Арсенал с Зинченком разгромил Спортинг

26 ноября в 22:00 состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Арсеналом».

Игра прошла на «Эштадиу Жозе Алвеладе» в Лиссабоне.

За хозяев отличился Гонсалу Инасиу. Гости ответили забитыми мячами Габриэла Мартинелли, Кая Хаверца, Габриэла, Букайо Саки и Леандро Троссарда.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на замену вместо Риккардо Калафиори на 78-й минуте матча.

В турнирной таблице «Арсенал», имея в своем активе 10 очков, находится на 7-й позиции.«Спортинг» с идентичным количеством очков занимает 8-е место.

Лига чемпионов. 5-й тур. 26 ноября

Спортинг – Арсенал – 1:5

Голы: Инасиу, 47 – Мартинелли, 7, Хаверц, 22, Габриэл, 45+1, Сака, 65 (пен), Троссард, 82

Спортинг: Израэль, Сен-Жюст, Диоманде, Инасиу, (Реис, 88), Куэнда, Юльманн, Морита, (Хардер, 78), Араухо, (Катамо, 68), Эдвардс, (Браганса, 68), Дьекереш, Тринкау, (Симоеш, 88)

Арсенал: Рая, Тимбер, Салиба, Габриэл, (Кивиор, 84), Калафиори, (Зинченко, 78), Эдегор, (Нванери, 79), Партей, Райс, (Мерино, 70), Сака, Хаверц, Мартинелли, (Троссард, 70)