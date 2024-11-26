Личное пожелание Анчелотти. Реал присмотрел нового защитника
Игрок Болонии Сэм Бекема заинтересовал испанский клуб
Мадридский «Реал» внимательно следит за защитником «Болоньи» Семом Бекема. Представители сливочных готовы сделать первые шаги по трансферу.
Из-за проблем с центральными защитниками «Реал» хочет приобрести нового игрока для усиления обороны. В переходе Бекема заинтересован лично Карло Анчелотти. По мнению итальянца, Сэм идеально подойдет мадридскому клубу.
Кроме того, на защитника претендует другая команда из Мадрида – «Атлетико».
В этом сезоне игрок провел 16 матчей по «Болонью» во всех турнирах. Отличился Бекема лишь одним ассистом.
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