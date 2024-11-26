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Испания
26 ноября 2024, 10:50 | Обновлено 26 ноября 2024, 10:51
756
0

Личное пожелание Анчелотти. Реал присмотрел нового защитника

Игрок Болонии Сэм Бекема заинтересовал испанский клуб

26 ноября 2024, 10:50 | Обновлено 26 ноября 2024, 10:51
756
0
Личное пожелание Анчелотти. Реал присмотрел нового защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Сэм Бекема

Мадридский «Реал» внимательно следит за защитником «Болоньи» Семом Бекема. Представители сливочных готовы сделать первые шаги по трансферу.

Из-за проблем с центральными защитниками «Реал» хочет приобрести нового игрока для усиления обороны. В переходе Бекема заинтересован лично Карло Анчелотти. По мнению итальянца, Сэм идеально подойдет мадридскому клубу.

Кроме того, на защитника претендует другая команда из Мадрида – «Атлетико».

В этом сезоне игрок провел 16 матчей по «Болонью» во всех турнирах. Отличился Бекема лишь одним ассистом.

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Болонья Реал Мадрид Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу Ла Лига Серия A трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Андрій Вітренко Источник: Fichajes.net
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