Личное пожелание Анчелотти. Реал присмотрел нового защитника

Мадридский «Реал» внимательно следит за защитником «Болоньи» Семом Бекема. Представители сливочных готовы сделать первые шаги по трансферу.

Из-за проблем с центральными защитниками «Реал» хочет приобрести нового игрока для усиления обороны. В переходе Бекема заинтересован лично Карло Анчелотти. По мнению итальянца, Сэм идеально подойдет мадридскому клубу.

Кроме того, на защитника претендует другая команда из Мадрида – «Атлетико».

В этом сезоне игрок провел 16 матчей по «Болонью» во всех турнирах. Отличился Бекема лишь одним ассистом.