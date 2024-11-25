Неймар решил, в какой клуб хочет перейти. Фанатов Барселоны это разозлит

Звездный бразильский вингер саудовского «Аль-Хиляль» Неймар может покинуть клуб. У бразильца есть действующий контракт до лета 2025 года, стороны вряд ли продлят соглашение.

По информации Todofichajes, у бразильца есть предложение продолжить карьеру в «Интер Майами». Однако сам Неймар мечтает получить предложение от «Реала», где он хотел бы продолжить карьеру. Повлиять на переход бразильской звезды могут лидеры «Реала» – Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе, у которых отличные отношения с Неймаром.

Отметим, что с 2013 по 2017 год Неймар играл за «Барселону».

Неймар присоединился к «Аль-Хилялю» летом 2023 года, но за все время в клубе из-за проблем со здоровьем успел провести лишь 7 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что заменить Неймара в «Аль-Хиляле» может сам Криштиану Роналду.