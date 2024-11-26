Заявка Шахтера на ЛЧ, Забарный заинтересовал Ман Сити, Мудрик в Баварии
Главные новости за 25 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 25 ноября.
1. Пушич выбрал заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против ПСВ
Поединок состоится 27 ноября в 21:45 по киевскому времени
2А. Первая ничья в сезоне. Заря удержала желаемый результат против Полесья
14 тур УПЛ завершился ничьей в морозном Житомире
2В. Филипп БУДКОВСКИЙ: «Забитый мяч в ворота Полесья – много значит»
Игрок Зари высказался по поводу матча 14-го тура УПЛ
2С. Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Шахтер после разгрома Ингульца продолжает идти на третьей позиции
3А. Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Илью готов приобрести «Манчестер Сити»
3В. Забарный отреагировал на интерес Ливерпуля и Тоттенхэма
Защитник ответил, готов ли перейти в один из грандов АПЛ
3С. Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Украинцем интересуются «Бавария», «Ювентус» и «Арсенал»
4А. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Возможно, через месяц я не буду тренировать Ман Сити»
«Горожане» проиграли пять матчей подряд
4В. Лестер ведет переговоры с бывшим тренером Манчестер Юнайтед
Рууд ван Нистелрой в ближайшее время может подписать контракт с Лестером
5. Дубль Роналду помог Аль-Насру победить Аль-Гарафу
Команды встретились в 5-м туре Лиги чемпионов Азии
6А. Рейтинг АТР. В Украине снова новый лидер. Но украинцем его назвать сложно
Олег Приходько обошел Александра Овчаренко, а в топ-10 изменений не будет
6В. Рейтинг WTA. Стародубцева вернулась в топ-100. Какие позиции у украинок?
Сезон завершен, теннисистки могут играть на турнирах ITF и WTA 125
7А. Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Поединок легендарного американца собрал больше всего ставок в истории
7В. Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Александр отметил Мозеса Итауму
8А. Потерянное преимущество. Сборная Украины снова проиграла Израилю
Наша команда потерпела четвертое поражение в квалификации Евробаскета-2025
8В. ОФИЦИАЛЬНО. В Формуле-1 появится новая команда
Кадиллак присоединится к чемпионату
9. Эксарбитр ФИФА: «В этом туре УПЛ арбитры снова начудили»
Грубые ошибки были в двух матчах УПЛ
10. Команда украинского тренера взяла бронзовые медали чемпионата Кыргызстана
Подопечные Сергея Пучкова положили бронзовые награды в Кубок
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