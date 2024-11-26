Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заявка Шахтера на ЛЧ, Забарный заинтересовал Ман Сити, Мудрик в Баварии
Другие новости
26 ноября 2024, 06:00 |
138
0

Заявка Шахтера на ЛЧ, Забарный заинтересовал Ман Сити, Мудрик в Баварии

Главные новости за 25 ноября на Sport.ua

26 ноября 2024, 06:00 |
138
0
Заявка Шахтера на ЛЧ, Забарный заинтересовал Ман Сити, Мудрик в Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 25 ноября.

1. Пушич выбрал заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против ПСВ
Поединок состоится 27 ноября в 21:45 по киевскому времени

2А. Первая ничья в сезоне. Заря удержала желаемый результат против Полесья
14 тур УПЛ завершился ничьей в морозном Житомире

2В. Филипп БУДКОВСКИЙ: «Забитый мяч в ворота Полесья – много значит»
Игрок Зари высказался по поводу матча 14-го тура УПЛ

2С. Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Шахтер после разгрома Ингульца продолжает идти на третьей позиции

3А. Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Илью готов приобрести «Манчестер Сити»

3В. Забарный отреагировал на интерес Ливерпуля и Тоттенхэма
Защитник ответил, готов ли перейти в один из грандов АПЛ

3С. Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Украинцем интересуются «Бавария», «Ювентус» и «Арсенал»

4А. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Возможно, через месяц я не буду тренировать Ман Сити»
«Горожане» проиграли пять матчей подряд

4В. Лестер ведет переговоры с бывшим тренером Манчестер Юнайтед
Рууд ван Нистелрой в ближайшее время может подписать контракт с Лестером

5. Дубль Роналду помог Аль-Насру победить Аль-Гарафу
Команды встретились в 5-м туре Лиги чемпионов Азии

6А. Рейтинг АТР. В Украине снова новый лидер. Но украинцем его назвать сложно
Олег Приходько обошел Александра Овчаренко, а в топ-10 изменений не будет

6В. Рейтинг WTA. Стародубцева вернулась в топ-100. Какие позиции у украинок?
Сезон завершен, теннисистки могут играть на турнирах ITF и WTA 125

7А. Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Поединок легендарного американца собрал больше всего ставок в истории

7В. Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Александр отметил Мозеса Итауму

8А. Потерянное преимущество. Сборная Украины снова проиграла Израилю
Наша команда потерпела четвертое поражение в квалификации Евробаскета-2025

8В. ОФИЦИАЛЬНО. В Формуле-1 появится новая команда
Кадиллак присоединится к чемпионату

9. Эксарбитр ФИФА: «В этом туре УПЛ арбитры снова начудили»
Грубые ошибки были в двух матчах УПЛ

10. Команда украинского тренера взяла бронзовые медали чемпионата Кыргызстана
Подопечные Сергея Пучкова положили бронзовые награды в Кубок

По теме:
Неудача Александрии, Ферстаппен – чемпион, историческое серебро рапиристок
Победы Динамо и Шахтера, Цыганков на поле, трансфер Яремчука
Украине досталась Бельгия, беседа Довбика с Раньери, указ по Тимощуку
главные новости
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Снукер | 25 ноября 2024, 07:39 1
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями

Марк Селби не сумел преодолеть стартовый раунд UK Championship в Йорке

Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Футбол | 25 ноября 2024, 19:43 57
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма

Илью готов приобрести «Манчестер Сити»

Луис ЭНРИКЕ: «Едем за победой, и если надо будет рисковать, то будем»
Футбол | 26.11.2024, 03:59
Луис ЭНРИКЕ: «Едем за победой, и если надо будет рисковать, то будем»
Луис ЭНРИКЕ: «Едем за победой, и если надо будет рисковать, то будем»
Потерянное преимущество. Сборная Украины снова проиграла Израилю
Баскетбол | 25.11.2024, 21:57
Потерянное преимущество. Сборная Украины снова проиграла Израилю
Потерянное преимущество. Сборная Украины снова проиграла Израилю
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Футбол | 25.11.2024, 22:23
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
24.11.2024, 04:46 18
Футбол
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
24.11.2024, 06:36 3
Футбол
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
25.11.2024, 12:34 1
Бокс
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
24.11.2024, 10:05 3
Бокс
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
25.11.2024, 00:04 2
Футбол
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
24.11.2024, 07:05 1
Бокс
Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон
Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон
25.11.2024, 00:15 4
Бокс
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
24.11.2024, 21:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем