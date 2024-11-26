Заявка Шахтера на ЛЧ, Забарный заинтересовал Ман Сити, Мудрик в Баварии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 25 ноября.

1. Пушич выбрал заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против ПСВ

Поединок состоится 27 ноября в 21:45 по киевскому времени

2А. Первая ничья в сезоне. Заря удержала желаемый результат против Полесья

14 тур УПЛ завершился ничьей в морозном Житомире

2В. Филипп БУДКОВСКИЙ: «Забитый мяч в ворота Полесья – много значит»

Игрок Зари высказался по поводу матча 14-го тура УПЛ

2С. Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки

Шахтер после разгрома Ингульца продолжает идти на третьей позиции

3А. Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма

Илью готов приобрести «Манчестер Сити»

3В. Забарный отреагировал на интерес Ливерпуля и Тоттенхэма

Защитник ответил, готов ли перейти в один из грандов АПЛ

3С. Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси

Украинцем интересуются «Бавария», «Ювентус» и «Арсенал»

4А. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Возможно, через месяц я не буду тренировать Ман Сити»

«Горожане» проиграли пять матчей подряд

4В. Лестер ведет переговоры с бывшим тренером Манчестер Юнайтед

Рууд ван Нистелрой в ближайшее время может подписать контракт с Лестером

5. Дубль Роналду помог Аль-Насру победить Аль-Гарафу

Команды встретились в 5-м туре Лиги чемпионов Азии

6А. Рейтинг АТР. В Украине снова новый лидер. Но украинцем его назвать сложно

Олег Приходько обошел Александра Овчаренко, а в топ-10 изменений не будет

6В. Рейтинг WTA. Стародубцева вернулась в топ-100. Какие позиции у украинок?

Сезон завершен, теннисистки могут играть на турнирах ITF и WTA 125

7А. Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри

Поединок легендарного американца собрал больше всего ставок в истории

7В. Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе

Александр отметил Мозеса Итауму

8А. Потерянное преимущество. Сборная Украины снова проиграла Израилю

Наша команда потерпела четвертое поражение в квалификации Евробаскета-2025



8В. ОФИЦИАЛЬНО. В Формуле-1 появится новая команда

Кадиллак присоединится к чемпионату

9. Эксарбитр ФИФА: «В этом туре УПЛ арбитры снова начудили»

Грубые ошибки были в двух матчах УПЛ

10. Команда украинского тренера взяла бронзовые медали чемпионата Кыргызстана

Подопечные Сергея Пучкова положили бронзовые награды в Кубок