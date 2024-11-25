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  4. Рейтинг WTA. Стародубцева вернулась в топ-100. Какие позиции у украинок?
WTA
25 ноября 2024, 17:31 | Обновлено 25 ноября 2024, 17:37
406
0

Рейтинг WTA. Стародубцева вернулась в топ-100. Какие позиции у украинок?

Сезон завершен, теннисистки могут играть на турнирах ITF и WTA 125

25 ноября 2024, 17:31 | Обновлено 25 ноября 2024, 17:37
406
0
Рейтинг WTA. Стародубцева вернулась в топ-100. Какие позиции у украинок?
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Поскольку сезон уже завершен, девушкам осталось выступать либо на турнирах WTA 125, либо на турнирах ITF.

Лидеры не потеряли своих позиций. Арина Соболенко завершит 2024 год первой ракеткой, Ига Свентек – второй, Коко Гауфф – третьей.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то первая ракетка нашей страны Марта Костюк сохранила 18-ю строчку. Элина Свитолина осталась 23-й, а Даяна Ястремская – 33-й.

Ангелина Калинина потеряла одно место – теперь она 58-я. Юлия Стародубцева, которая выпадала из топ-100, вернулась в первую сотню (99-я позиция). Немного улучшили позиции и Леся Цуренко, Анастасия Соболева, Катарина Завацкая.

Александра Олейникова, несмотря на 2-й раунд на соревнованиях в Колине, опустилась на 14 строчек.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-10 парного рейтинга WTA произошли небольшие изменения – Элизе Мертенс обошла Жасмин Паолини.

Лучшая парница Украины Людмила Киченок осталась четвертой.

Что касается остальных украинок, то Марта Костюк и Надежда Киченок, которые находятся выше всех после Людмилы, сохранили позиции.

Топ-10 парного рейтинг WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

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рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Марта Костюк Арина Соболенко Дарья Снигур Коко Гауфф Ига Свёнтек Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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