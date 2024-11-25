Лестер ведет переговоры с бывшим тренером Манчестер Юнайтед

48-летний нидерландский специалист Рууд ван Нистелрой в ближайшее время может стать главным тренером «Лестера».

Как сообщает The Sun, ван Нистелрой вскоре пройдет собеседование с руководством клуба, чтобы обсудить детали соглашения и планы на сезон.

Также издание сообщает, что на пост главного тренера «Лестера» претендует еще один тренер, но его имя пока не раскрывают.

Рууд ван Нистелрой недавно покинул «Манчестер Юнайтед», где работал сначала ассистентом главного тренера, а затем, на несколько недель, исполнял обязанности главного тренера «красных дьяволов».

Ранее «Лестер» сообщил, что уволил главного тренера Стива Купера.