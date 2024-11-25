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Англия
25 ноября 2024, 17:38 | Обновлено 25 ноября 2024, 17:39
352
1

Лестер ведет переговоры с бывшим тренером Манчестер Юнайтед

Рууд ван Нистелрой в ближайшее время может подписать контракт с Лестером

25 ноября 2024, 17:38 | Обновлено 25 ноября 2024, 17:39
352
1
Лестер ведет переговоры с бывшим тренером Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний нидерландский специалист Рууд ван Нистелрой в ближайшее время может стать главным тренером «Лестера».

Как сообщает The Sun, ван Нистелрой вскоре пройдет собеседование с руководством клуба, чтобы обсудить детали соглашения и планы на сезон.

Также издание сообщает, что на пост главного тренера «Лестера» претендует еще один тренер, но его имя пока не раскрывают.

Рууд ван Нистелрой недавно покинул «Манчестер Юнайтед», где работал сначала ассистентом главного тренера, а затем, на несколько недель, исполнял обязанности главного тренера «красных дьяволов».

Ранее «Лестер» сообщил, что уволил главного тренера Стива Купера.

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Олександр Сільченко Источник: The Sun
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Комментарии 1
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c_a_p2
Тренер вирішує дуже багато... Як і в любому колективі. Я би на місці власників запросив Еріка Кантона
Точно не гірше буде
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