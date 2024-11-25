Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксарбитр ФИФА: «В этом туре УПЛ арбитры снова начудили»
Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 19:01 |
731
0

Эксарбитр ФИФА: «В этом туре УПЛ арбитры снова начудили»

Грубые ошибки были в двух матчах УПЛ

25 ноября 2024, 19:01 |
731
0
Эксарбитр ФИФА: «В этом туре УПЛ арбитры снова начудили»
УПЛ

Бывший рефери ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар оценил действия арбитров, которые назначали пенальти в поединках 14 тура УПЛ:

«К сожалению, в двух матчах решения рефери повлияли на результат.

В противостоянии в Ровно в середине первого тайма в борьбе за верховой мяч защитник хозяев Вовченко положил руку на плечо александрийцу Калюжному, помешав вмешаться в соперничество. Арбитр Коваленко почему-то пропустил это нарушение, а когда мяч от головы Вовченко попал в руку Калюжного, который падал, то назначил пенальти, реализовав который «Верес» вышел вперед.

А в поединке «Рух» – «Левый Берег» в конце первого тайма защитник киевлян Якимов выбрал правильную позицию в штрафной площадке и первым сыграл в мяч, а уже потом было касание к ноге львовянина Дидыка. О каком-то нарушении правил здесь не может идти речь. Но арбитр Шурман указал на 11-метровую отметку и хозяева выполнив «приговор», открыли счет.

Обидно, что в этих эпизодах не пришли на помощь арбитры ВАР, соответственно, Пасхал и Романюк, у которых была возможность убедиться, какими должны были быть правильные решения судьи в поле.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак заявил о том, что арбитр назначил безосновательный пенальти в ворота киевлян в матче с «Рухом».

По теме:
Новичок Динамо собрал чемоданы и готовится покинуть клуб
Полесье – Заря. Команды назвали стартовые составы на игру
Шахтер планирует вернуть легионера, что ушел из клуба из-за войны
инсайд Мирослав Ступар судейство пенальти чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Левый Берег Киев Верес Ровно Верес - Александрия Александрия
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Бокс | 25 ноября 2024, 07:48 0
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе

Александр отметил Мозеса Итауму

Соперник Динамо испытывает кризис – разгорелся конфликт тренера и игрока
Футбол | 25 ноября 2024, 15:02 5
Соперник Динамо испытывает кризис – разгорелся конфликт тренера и игрока
Соперник Динамо испытывает кризис – разгорелся конфликт тренера и игрока

«Реал Сосьедад» встретится с киевски клубом в шестом туре Лиги Европы

Четыре года без легенды. В Наполи вспомнили о Диего Марадоне
Футбол | 25.11.2024, 18:22
Четыре года без легенды. В Наполи вспомнили о Диего Марадоне
Четыре года без легенды. В Наполи вспомнили о Диего Марадоне
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Футбол | 25.11.2024, 08:53
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
Футбол | 24.11.2024, 23:34
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
23.11.2024, 22:30
Футбол
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
24.11.2024, 10:05 3
Бокс
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
24.11.2024, 07:05 1
Бокс
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
24.11.2024, 06:36 3
Футбол
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
24.11.2024, 21:50
Футбол
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 23:33
Бокс
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
25.11.2024, 11:55 44
Футбол
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
23.11.2024, 22:38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем