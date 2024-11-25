Эксарбитр ФИФА: «В этом туре УПЛ арбитры снова начудили»

Бывший рефери ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар оценил действия арбитров, которые назначали пенальти в поединках 14 тура УПЛ:

«К сожалению, в двух матчах решения рефери повлияли на результат.

В противостоянии в Ровно в середине первого тайма в борьбе за верховой мяч защитник хозяев Вовченко положил руку на плечо александрийцу Калюжному, помешав вмешаться в соперничество. Арбитр Коваленко почему-то пропустил это нарушение, а когда мяч от головы Вовченко попал в руку Калюжного, который падал, то назначил пенальти, реализовав который «Верес» вышел вперед.

А в поединке «Рух» – «Левый Берег» в конце первого тайма защитник киевлян Якимов выбрал правильную позицию в штрафной площадке и первым сыграл в мяч, а уже потом было касание к ноге львовянина Дидыка. О каком-то нарушении правил здесь не может идти речь. Но арбитр Шурман указал на 11-метровую отметку и хозяева выполнив «приговор», открыли счет.

Обидно, что в этих эпизодах не пришли на помощь арбитры ВАР, соответственно, Пасхал и Романюк, у которых была возможность убедиться, какими должны были быть правильные решения судьи в поле.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак заявил о том, что арбитр назначил безосновательный пенальти в ворота киевлян в матче с «Рухом».