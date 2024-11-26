Скандальный хавбек вернется в Шахтер после аренды в Казахстане – СМИ

20-летний таджикский вингер Хусрав Тоиров вскоре вернется в «Шахтер» из аренды в казахстанском «Атырау».

Временное трудовое соглашение Тоирова с клубом из Казахстана рассчитано до 31 декабря, после чего футболист снова вернется в расположение «горняков», однако пока непонятно, рассчитывают ли на него в «Шахтере» в будущем.

В аренде за «Атырау» Тоиров выступал с июля нынешнего года. Сыграл 10 официальных матчей, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

Ранее Тоиров угодил в скандальную историю и был оштрафован «Шахтером» за то, что лайкнул пост о победе сборной россии по футболу.