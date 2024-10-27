Пять самых странных подписаний Шахтера последних двух лет

Накануне центрального матча 11-го тура украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Шахтером» мы предлагаем вам продолжить анализ последних кадровых решений обоих клубов, который был начат в аспекте киевлян накануне.

Сегодня на очереди у нас донецкий «Шахтер» и его пять самых странных входящих трансферов, начиная с летнего окна 2022 года…

Андрей Тотовицкий

Дата трансфера: 21 июля 2022 года

Маршрут трансфера: «Колос» → «Шахтер»

Сумма трансфера: 500 тысяч евро

ФК Шахтер. Андрей Тотовицкий

Летом 2022 года «Шахтер» остался фактически без первой команды. Из-за полномасштабного вторжения стан «горняков» покинули почти все легионеры, кроме форварда Лассины Траоре, а центральная линия «оранжево-черных» опустела больше остальных, так как именно там тотально доминировали иностранцы. Поэтому экстренное приглашение в команду новичков с украинским паспортом не выглядело чем-то удивительным, а вот конкретное приглашение Андрея Тотовицкого уже тогда было весьма странным.

Во-первых, Тотовицкий провел на контракте в «Шахтере» около десяти лет, прежде чем его в январе 2020-го окончательно отпустили в «Десну». Андрей имел репутацию весьма одаренного исполнителя, у которого, что называется, есть голова на плечах. Однако Тотовицкий нередко испытывал проблемы со здоровьем, которые не давали футболисту быть частью высокоинтенсивного футбольного проекта. И это то, что в «Шахтере» не могли не понимать. Поэтому выступления за условную «Десну» или «Колос» выглядели для Андрея оптимальным вариантом в карьере – в таких командах хавбек получал необходимое время для того, чтобы не перегружать организм, а также мог быть безоговорочным лидером на поле, не слишком-то и надрываясь.

Возвращение в «Шахтер», которое случилось летом 2022-го, очевидно, подразумевало под собой то, что Тотовицкий все-таки сумеет приспособиться и показать свои лучшие качества на более высоком уровне. Но чуда не произошло. В УПЛ-2022/23 хавбек провел лишь 269 минут на поле в рамках девяти поединков, отличившись только одной результативной передачей. Для сравнения: в 13 играх за «Десну» в УПЛ-2021/22 на счету Тотовицкого было 6 результативных действий (по 3 гола и ассиста).

Кроме того, в очередной раз Тотовицкого подвело здоровье. Даже после аренды в «Колос», которая последовала летом 2023 года, Андрей не сумел вернуться из лазарета на поле в статусе игрока, от которого действительно что-то зависит. Поэтому неудивительно, что летом нынешнего года Тотовицкий покинул «Шахтер» свободным агентом и сейчас, в 31, он остается свободным агентом, но с мечтами все-таки залечить травмы и еще вернуться в игру. Очевидно только, что уже на куда менее высоком уровне…

Хусрав Тоиров

Дата трансфера: 1 марта 2023 года

Маршрут трансфера: «Атырау» (Казахстан) → «Шахтер»

Сумма трансфера: 300 тысяч евро

ФК Шахтер. Хусрав Тоиров и Дарио Срна

Этот трансфер выглядит, мягко говоря, удивительным со всех сторон. Во-первых, «Шахтер» пригласил легионера из региона, тщательное изучение которого явно не свойственно донецкому клубу, хотя там и стараются следить за всеми молодыми талантами по всей планете, но объять необъятное не удавалось еще никому и никогда. Во-вторых, на момент переезда в Украину Хусрав Тоиров даже не являлся еще игроком национальной сборной Таджикистана, став таковым уже после подписания контракта с «Шахтером». В-третьих, вингер не удивлял и в целом не выделялся ничем, кроме своей невероятной тяги к дриблингу, как у раннего Михаила Мудрика, даже в чемпионате Казахстана, где сыграл 10 матчей и не забил ни одного мяча за «Атырау» на момент переезда в Украину.

Но в целом статус одаренного в своем регионе игрока, молодой возраст и относительно небольшая сумма трансфера не представляли серьезных рисков для «Шахтера». Однако неприятности с Тоировым все же случились и здесь, очевидно, имеет место быть недостаточное изучение ментальности, характера и восприятия жизни этим футболистом – всего того, что на бразильском рынке «горняки» оценивают в последние годы также тщательно, как и непосредственно футбольные скиллы.

В октябре минувшего года на фоне обострившегося израильско-палестинского конфликта Тоиров поддержал палестинцев, чем вызвал определенный резонанс в прессе, а спустя несколько месяцев пошел еще дальше и лайкнул пост о победе сборной россии в товарищеском матче с Сербией. За последнее «Шахтер» оштрафовал Тоирова на 300 тысяч гривен, однако после этого стало ясно одно – никакого будущего у Хусрава в стане «оранжево-черных» нет.

Поначалу поговаривали, что «Шахтер» может отдать Тоирова в аренду какому-то другому клубу УПЛ, но с учетом высокой токсичности этого исполнителя в отечественном медийно-болельщицком пространстве, в итоге Хусрав отправился туда, откуда и приехал – в казахстанский «Атырау». Увы, пока лишь только на правах аренды, причем отнюдь не факт, что его там пожелают выкупить, ведь вингер в целом не демонстрирует ничего выдающегося.

Став Лемкин

Дата трансфера: 31 июля 2023 года

Маршрут трансфера: «Хапоэль» Тель-Авив (Израиль) → «Шахтер»

Сумма трансфера: 850 тысяч евро

ФК Шахтер. Став Лемкин

Воспитанник «Хапоэля» из Тель-Авива Став Лемкин ярко проявил себя в составе молодежной сборной Израиля, которая сенсационно добралась аж до полуфинала чемпионата Европы-2023, где была остановлена будущими триумфаторами англичанами (0:3). По этой причине уход Лемкина летом минувшего года из «Хапоэля» неожиданностью не стал, хотя его переезд в Украину, да еще и в «Шахтер», все-таки пристойно удивил.

Дело в том, что долгие годы в «Шахтере» существовала традиция, по которой пару центрбеков команды составляют украинцы. Это помогало «горнякам» с лимитом на легионеров, но после того, как команду пришлось де-факто собирать по-новому и на позициях в центре поля объявилось немало футболистов с отечественным паспортом, в «Шахтере», видимо, решились вновь обратиться к экспериментам, хотя в целом опыт с центрбеками-иностранцами у «оранжево-черных», мягко говоря, такой себе – Лалатович, Бэркэуан, Леонардо, Марлон Сантос…

В итоге Лемкин сыграл только пять официальных матчей за «Шахтер», причем три из них еще под руководством Патрика ван Леувена. Именно нидерландского специалиста и называли идейным вдохновителем приглашения Става, так как ранее Патрик работал в Израиле и был знаком со многими тамошними молодыми талантами.

У Пушича Лемкин так и не заиграл, чему, справедливости ради, помешали еще и перманентные проблемы футболиста со здоровьем. Летом нынешнего года «Шахтер» отпустил Става в аренду в родной для него «Маккаби» из Тель-Авива, причем с опцией выкупа за 1,6 миллиона евро, что свидетельствует об одном – всерьез на этого центрбека в донецком клубе уже не рассчитывают и хотели бы, при возможности, просто вернуть инвестиции в его трансфер.

Новатус Мироши

Дата трансфера: 1 сентября 2023 года

Маршрут трансфера: «Зюлте-Варегем» (Бельгия) → «Шахтер»

Сумма трансфера: - (аренда)

ФК Шахтер. Новатус Мироши

Летом минувшего года «Шахтер» подписал сразу двух левых защитников – бразильца Педро Энрике и грузина Иракли Азарова, а вот Виктора Корниенко, который едва-едва восстановился после травмы «крестов», дончане предпочли отпустить в аренду в «Ворсклу». Уже перед самым закрытием трансферного окна «Шахтер» тогда подписал еще и Новатуса Мироши – танзанийца из бельгийского «Зюлте-Варегема», который также был прекрасно известен Патрику ван Леувену, так как ранее прошел через юношескую команду «Маккаби» Тель-Авив в период, когда академией этого клуба как раз руководил нидерландец.

За «Шахтер» Мироши провел лишь 6 матчей, причем ван Леувен буквально шокировал всех тем, что дал африканцу дебютировать за команду именно в матче Лиги чемпионов – в первом туре против «Порту» (1:3). В той игре Новатус смотрелся, откровенно говоря, ужасно, и после того, его больше не выпускали на фланг, а еще несколько раз ставили в центр обороны, где в целом танзаниец также абсолютно не впечатлял.

Неудивительно, что летом нынешнего года Мироши покинул «Шахтер», а о возможности выкупа его контракта не было даже речи. Путь этого футболиста в донецком клубе четко говорит о том, что в его подписании был заинтересован исключительно ван Леувен, и после ухода нидерландца никакого будущего у ничем не примечательного с футбольной точки зрения игрока в «Шахтере» быть уже не могло. Такой себе тренерско-агентский трансфер, как не крути…

Летом нынешнего года Новатус Мироши все-таки сменил клуб, окончательно покинул «Зюлте-Варегем». Его продали в клуб турецкой Суперлиги «Гезтепе», за который он к настоящему моменту сыграл только три матча, а со средины сентября пребывает в лазарете.

Алаа Грам

Дата трансфера: 1 июля 2024 года

Маршрут трансфера: «Сфаксьен» (Тунис) → «Шахтер»

Сумма трансфера: 2 миллиона евро

ФК Шахтер. Алаа Грам

23-летний тунисский центрбек Алаа Грам по целому ряду причин не выглядит привычной для «Шахтера» трансферной сделкой. Во-первых, легионер в центре обороны «горняков», о чем мы уже говорили выше, является довольно редким явлением, а успешный легионер – так и вовсе. Во-вторых, Граму уже 23 года, а это тот возраст, при котором футболист должен стабильно играть и развиваться, а не сидеть на ротации, как многие более молодые, а то и юные бразильцы, переходившие в «Шахтер» в последнее время. В-третьих, африканский рынок крайне несвойственен для «горняков» в последние годы, чтобы осуществлять сделки непосредственно там.

О Граме до его переезда в «Шахтер» было известно не так и много. Более того, если опираться на сообщения в СМИ, то услугами этого игрока в основном интересовались клубы средней руки из Франции, а также представители чемпионатов Саудовской Аравии, Украины и россии. Согласитесь, вовсе не впечатляющий список, особенно на фоне информации о том, что, к примеру, Кевином в свое время интересовался представитель английской Премьер-лиги и давал за вингера 9 миллионов евро.

Но больше всего обескуражило иное: Алаа Грам, как и ранее Новатус Мироши, дебютировал в основном составе «Шахтера» не в каком-то из поединков украинской Премьер-лиги (ранее он, в отличие от танзанийца, все-таки выходил на замену в чемпионата – на 11 минут против «Оболони»), а сразу в Лиге чемпионов, причем на в целом несвойственном для него правом фланге обороны! Ту игру против «Аталанты» (0:3) на выезде тунисец провалил, и был заменен уже в перерыве, потому тактический маневр Пушича абсолютно не удался.

С тех пор Грам больше за «Шахтер» пока не играл, и отношение к его игровым возможностям у болельщиков сформировалось, мягко говоря, негативное, чему во многом поспособствовали те лигочемпионские эксперименты Пушича. Теперь Алаа придется справляться не только с привычной для легионеров адаптацией, а также сложностями военного времени в Украине, но и с предубеждением, что этот защитник вряд ли станет для «Шахтера» таким себе вторым Айзеком Окоронкво или Ассаном Н’Диайе, которых фанаты «горняков» со стажем вспоминают с теплотой, даже по прошествии десятилетий.