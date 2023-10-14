«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину

19-летний таджикский хавбек донецкого «Шахтера» Хусрав Тоиров опубликовал сторис в своем Instagram, где поддержал Палестину в израильско-палестинском конфликте:

«Я Аллах, да будет мир во всем мире», – написал Хусрав.

Тоиров присоединился к «Шахтеру» в начале 2023 года. Летом руководство донецкой команды пыталось отдать Хусрава в аренду, но в итоге он остался и сейчас выступает за юношескую команду U-19. Пресс-служба «горняков» пока никак не реагировал на позицию своего игрока.

Ранее израильский защитник «Шахтера» Став Лемкин поблагодарил украинский народ за поддержку.