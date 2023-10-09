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  4. Став ЛЕМКИН: «Чувствуем солидарность украинского народа с Израилем»
Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 20:21 |
346
1

Став ЛЕМКИН: «Чувствуем солидарность украинского народа с Израилем»

Легионер «Шахтера» – о ситуации на родине, в Израиле

09 октября 2023, 20:21 |
346
1
Став ЛЕМКИН: «Чувствуем солидарность украинского народа с Израилем»
ФК Шахтер Донецк. Став Лемкин

Израильский защитник донецкого «Шахтера» Став Лемкин рассказал о ситуации на родине и дал оценку поддержке со стороны украинцев.

– Став, какая сейчас ситуация в Израиле? Как ты воспринимаешь все, что происходит в твоей стране в эти дни?
– Ситуация в Израиле очень плохая. Террористы атаковали невинных гражданских, убили детей, пожилых людей и женщин, а также силой вывезли маленьких детей и гражданских в Газу. Мы в состоянии войны с ужасной террористической организацией, но знаем, как сражаться, и будем делать это, как делали всегда.

– Все ли хорошо с твоими родными? Насколько безопасна ситуация для них?
– С моей семьей все в порядке. Однако сейчас более 700 человек погибли. Мы – небольшая страна, и каждый знает кого-то, кто потерял друга.

– Сейчас ты находишься в Киеве. Чувствуешь ли солидарность украинского народа с Израилем?
– Слышали теплые слова Президента Украины и чувствуем солидарность. Было приятно идти вчера по улицам Киева и везде видеть флаг Израиля: на рекламных щитах, высотных зданиях и торговых центрах. Спасибо всем за поддержку!

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Источник ФК Шахтер Донецк
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AutumnBridge
Ещё бы!    Ведь УССР вместе и в составе СССР первыми в мире признали Израиль де-юре.
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