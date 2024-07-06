Игрок Шахтера рассказал о травме и надеждах вернуться в футбол

Полузащитник Андрей Тотовицкий после завершения аренды в «Колосе» вернулся в донецкий «Шахтер», с которым связан контрактом до 30 июня 2025 года.

За «Колос» 31-летний игрок провел шесть календарных поединков: 2 марта в противостоянии с «Рухом» получил травму и больше на поле не выходил.

Полузащитник и дальше находится под присмотром медперсонала, только теперь уже в «Шахтере».

– Сказываются старые травмы. Поэтому о сроках возвращения в строй сказать сложно. Но я настроен оптимистично и надеюсь, что еще не сказал свое последнее слово в футболе», – сказал Тотовицкий в комментарии Sport.ua.

За свою многолетнюю карьеру Тотовицкий, кроме «Шахтера» и «Колоса», также защищал цвета «Мариуполя», «Зари», «Десны», бельгийского «Кортрейка». Есть в его активе и 13 матчей в составе юношеской и молодежной сборной Украины.