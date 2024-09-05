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Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 11:16 | Обновлено 05 сентября 2024, 11:56
1306
2

Зарубежный клуб может купить защитника Шахтера. Известна сумма трансфера

В арендном соглашении Става Лемкина с «Маккаби» Тель-Авив прописана опция выкупа

05 сентября 2024, 11:16 | Обновлено 05 сентября 2024, 11:56
1306
2
Зарубежный клуб может купить защитника Шахтера. Известна сумма трансфера
ФК Шахтер. Став Лемкин

В среду, 4 сентября 2024 года, израильский «Маккаби» Тель-Авив объявил о подписании центрального защитника донецкого «Шахтера» Става Лемкина.

Клуб сразу сообщил, что переход 21-летнего футболиста состоялся на правах годичной аренды с опцией выкупа. По информации издания Sport5, «Маккаби» может выкупить контракт Лемкина за 1.6 миллиона евро.

В сезоне 2023/24 Став Лемкин провел 5 матчей за донецкий «Шахтер», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Израиля в 1 миллион евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Sport5
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serhiy
Менеджмент .
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Alehandro
"Портал Transfermarkt оцінює вартість національної збірної Ізраїлю в 1 мільйон євро"
Прям вартість усієї збірної? Лише в лям?)) Писаки ще не прокинулись)
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