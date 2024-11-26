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Украина. Премьер лига
26 ноября 2024, 10:56 | Обновлено 26 ноября 2024, 10:57
1331
0

Удивил выбором. Скрипник назвал лучших футболистов УПЛ

Специалист отметил вингера «Динамо» и звезд «Полесье»

26 ноября 2024, 10:56 | Обновлено 26 ноября 2024, 10:57
1331
0
Удивил выбором. Скрипник назвал лучших футболистов УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Украинский тренер Виктор Скрипник назвал лучших футболистов украинской Премьер-лиги на данный момент. Специалист отметил лидера «Полесья» Алексея Гуцуляка, вингера «Динамо» Владислава Кабаева и звезду «волков» – Александра Назаренко.

«В эту тройку я обязательно включу Гуцуляка. Он был лидером "Днепра-1", сейчас в "Полесье" он тоже среди лидеров. Парень стабильно демонстрирует свое мастерство, нет такого, что он на время куда-то пропал, выпал из игры. Забивает решающие голы. И в сборную его стали вызывать.

Затем – Кабаев, который своим трудом доказал, что является основным игроком Динамо. Первый сезон для него был тяжелым. Он постоянно «ломался», когда поднималась нагрузка. Сейчас это совсем другой Кабаев, такой игрок нужен «Динамо».

Еще одно просветление – выстреливший Назаренко. Но здесь мы пока говорим о короткой дистанции. Что он будет показывать через год, посмотрим», – сказал Скрипник.

Ранее Виктор Скрипник назвал лучшего тренера Украины на данный момент.

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Виктор Скрипник Владислав Кабаев Алексей Гуцуляк Александр Назаренко (футболист) чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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