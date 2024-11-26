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  4. «WTA1000 точно способна выиграть». Сапронов оценил перспективы Свитолиной
WTA
26 ноября 2024, 10:42 |
166
1

«WTA1000 точно способна выиграть». Сапронов оценил перспективы Свитолиной

Юрий Сапронов верит в успехи украинской теннисистки

26 ноября 2024, 10:42 |
166
1
«WTA1000 точно способна выиграть». Сапронов оценил перспективы Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов высказался по поводу будущего именитой украинской теннисистки Элины Светолиной, оценив ее перспективы в следующем сезоне.

«WTA1000 точно способна выиграть. Смотрите ей 30. Что такое 30 лет? Вроде бы и много. Но первая серьезная травма произошла сейчас. Самым большим достижением, когда она была маленькой, я считаю, что мы ее очень спокойно и не спеша вели.

Несмотря на разные искушения с разных сторон, она в неполные 16 лет выиграла юниорский Ролан Гаррос до 18 лет. Была куча предложений, но мы много времени уделили восстановлению. Я думаю, что это сыграло свою роль, потому что в такой тяжелой карьере топ-спортсменки, первой серьезной травмы Элина получила только в 30 лет», – сказал Сапронов.

Ранее Юрий Сапронов оценил перспективы украинской теннисистки Марты Костюк.

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Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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introvert
Хотілося б, звісно. Хоча сумнівів навіть у найпалкіших шанувальників усе більше. І те, що найнайнайпалкіший став значно скромнішим в оцінках (ще рік тому Сапронов пророкував Еліні мейджор) - найкраще тому підтвердження.
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