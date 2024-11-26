«WTA1000 точно способна выиграть». Сапронов оценил перспективы Свитолиной

Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов высказался по поводу будущего именитой украинской теннисистки Элины Светолиной, оценив ее перспективы в следующем сезоне.

«WTA1000 точно способна выиграть. Смотрите ей 30. Что такое 30 лет? Вроде бы и много. Но первая серьезная травма произошла сейчас. Самым большим достижением, когда она была маленькой, я считаю, что мы ее очень спокойно и не спеша вели.

Несмотря на разные искушения с разных сторон, она в неполные 16 лет выиграла юниорский Ролан Гаррос до 18 лет. Была куча предложений, но мы много времени уделили восстановлению. Я думаю, что это сыграло свою роль, потому что в такой тяжелой карьере топ-спортсменки, первой серьезной травмы Элина получила только в 30 лет», – сказал Сапронов.

Ранее Юрий Сапронов оценил перспективы украинской теннисистки Марты Костюк.