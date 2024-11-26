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Польша
26 ноября 2024, 11:22 | Обновлено 26 ноября 2024, 11:35
875
0

Украинец вошел в символическую сборную тура европейского чемпионата

Владислав Кочергин помог «Ракуву» сыграть вничью в чемпионате Польши

26 ноября 2024, 11:22 | Обновлено 26 ноября 2024, 11:35
875
0
Украинец вошел в символическую сборную тура европейского чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

24 ноября состоялся 16-й тур Чемпионата Польши по футболу, в котором встретились «Ракув» и «Корона Кельце». Матч закончился со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 23-й минуте – гол забил украинский полузащитник Владислав Кочергин.

Статистический портал SofaScore составил символическую сборную 16-го тура, в которую попал и украинский футболист «Ракува». Кочергин получил оценку 7,9.

«Ракув» занимает третье место в турнирной таблице – в активе клуба 32 балла. Отставание от лидера – «Лех Познань» – составляет 5 очков. В этом сезоне Кочергин провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Team of the Week provided by Sofascore
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чемпионат Польши по футболу Ракув Ченстохова Корона Кельце Владислав Кочергин символическая сборная
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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