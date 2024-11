Украинец вошел в символическую сборную тура европейского чемпионата

24 ноября состоялся 16-й тур Чемпионата Польши по футболу, в котором встретились «Ракув» и «Корона Кельце». Матч закончился со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 23-й минуте – гол забил украинский полузащитник Владислав Кочергин.

Статистический портал SofaScore составил символическую сборную 16-го тура, в которую попал и украинский футболист «Ракува». Кочергин получил оценку 7,9.

«Ракув» занимает третье место в турнирной таблице – в активе клуба 32 балла. Отставание от лидера – «Лех Познань» – составляет 5 очков. В этом сезоне Кочергин провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Team of the Week provided by Sofascore