Украинец вошел в символическую сборную тура европейского чемпионата
Владислав Кочергин помог «Ракуву» сыграть вничью в чемпионате Польши
24 ноября состоялся 16-й тур Чемпионата Польши по футболу, в котором встретились «Ракув» и «Корона Кельце». Матч закончился со счетом 1:1.
Хозяева вышли вперед на 23-й минуте – гол забил украинский полузащитник Владислав Кочергин.
Статистический портал SofaScore составил символическую сборную 16-го тура, в которую попал и украинский футболист «Ракува». Кочергин получил оценку 7,9.
«Ракув» занимает третье место в турнирной таблице – в активе клуба 32 балла. Отставание от лидера – «Лех Познань» – составляет 5 очков. В этом сезоне Кочергин провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
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