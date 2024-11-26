Гвардиоле посоветовали подписать другого футболиста вместо Родри

Бывший футболист английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает, что потеря испанского полузащитника Родри сыграла ключевую роль в кризисе команды. Аргентинец посоветовал наставнику команды Жузепу Гвардиоле подумать о подписании другого полузащитника, чтобы закрыть важную позицию:

«Травма Родри сильно ударила по команде, но самое страшное, что он может пропустить весь сезон. Мне кажется, лучшее решение в этой ситуации – подписание другого полузащитника. Гвардиола точно думал об этом. Если у вас травмируется важный игрок, это влияет на ваш коллектив – и на футбольном поле, и за его пределами.

Недавно вернулся Кевин де Брюйне, но ему нужно время, чтобы вернуться в оптимальную форму. Без качественных игроков нельзя играть в качественный футбол. Руководство «Манчестер Сити» должно отреагировать должным образом», – размышляет Агуэро.

Подопечные Жузепа Гвардиолы проиграли пять последних матчей во всех турнирах с общим счетом 4:14. В ближайшем поединке «Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов с нидерландским «Фейеноордом» – встреча состоится 26 ноября в 22:00.