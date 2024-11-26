Молодежные турниры26 ноября 2024, 13:10 | Обновлено 26 ноября 2024, 13:26
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Армения WU-19 – Украина WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 ноября в 13:00 матч квалификации Євро-2025 WU-19
26 ноября 2024, 13:10 | Обновлено 26 ноября 2024, 13:26
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26 ноября в 13:00 молодежная женская сборная Украины WU-19 проводит матч с Арменией в отборочном цикле Евро-2025 WU-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом раунде отбора Евро-2025 WU-19 подопечные Натальи Игнатович в группе В6 сыграют с командами Израиля и Армении.
Для выхода в Лигу А нужно либо победить в группе, либо стать лучшей из шести вторых команд групп Лиги В.
Квалификация Евро-2025 WU-19. Группа В6
- 1-й тур, 26.11.2024. 13:00. Армения – Украина
- 2-й тур, 29.11.2024. 13:00. Украина – Израиль
- 3-й тур, 02.12.2024. 13:00. Израиль – Армения
Армения WU-19 – Украина WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Календарь матчей
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