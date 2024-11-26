26 ноября в 13:00 молодежная женская сборная Украины WU-19 проводит матч с Арменией в отборочном цикле Евро-2025 WU-19.

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В первом раунде отбора Евро-2025 WU-19 подопечные Натальи Игнатович в группе В6 сыграют с командами Израиля и Армении.

Для выхода в Лигу А нужно либо победить в группе, либо стать лучшей из шести вторых команд групп Лиги В.

Квалификация Евро-2025 WU-19. Группа В6

1-й тур, 26.11.2024. 13:00. Армения – Украина

2-й тур, 29.11.2024. 13:00. Украина – Израиль

3-й тур, 02.12.2024. 13:00. Израиль – Армения

Армения WU-19 – Украина WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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