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Молодежные турниры
26 ноября 2024, 13:10 | Обновлено 26 ноября 2024, 13:26
422
0

Армения WU-19 – Украина WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 ноября в 13:00 матч квалификации Євро-2025 WU-19

26 ноября 2024, 13:10 | Обновлено 26 ноября 2024, 13:26
422
0
Армения WU-19 – Украина WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

26 ноября в 13:00 молодежная женская сборная Украины WU-19 проводит матч с Арменией в отборочном цикле Евро-2025 WU-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом раунде отбора Евро-2025 WU-19 подопечные Натальи Игнатович в группе В6 сыграют с командами Израиля и Армении.

Для выхода в Лигу А нужно либо победить в группе, либо стать лучшей из шести вторых команд групп Лиги В.

Квалификация Евро-2025 WU-19. Группа В6

  • 1-й тур, 26.11.2024. 13:00. Армения – Украина
  • 2-й тур, 29.11.2024. 13:00. Украина – Израиль
  • 3-й тур, 02.12.2024. 13:00. Израиль – Армения

Армения WU-19 – Украина WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Календарь матчей

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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