ИГНАТОВИЧ: «Сборная настроена занять первое место и вернуться в Лигу A»

24 ноября молодежная женская сборная Украины WU-19 транзитом через Варшаву совершила перелет в Ереван.

Там она примет участие в первом раунде отбора Евро-2025 WU-19 в группе В6, где соперниками будут команды Армении (29 ноября) и Израиля (29 ноября).

Главный тренер молодежной женской сборной Украины Наталья Игнатович рассказала о последних новостях из лагеря команды:

– В подготовительный период были организованы сборы в сентябре в Тернополе и перед отъездом в Армению – во Львове, во время которого мы провели два и один спарринг соответственно. Поэтому у меня есть исчерпывающая информация о возможностях подопечных.

– В вашем распоряжении все те игроки, которых вы хотели видеть в сборной?

– Да, в составе делегации – 20 футболисток, три из которых выступают за границей. Радует, что обошлось без травм, все – в боевой форме и стремятся вернуться домой с победой.

– То, что в нашей группе будут соревноваться только три сборные, не может создать непредсказуемое расписание, ведь в случае поражения в первом туре уже будет сложно исправить ситуацию?

– Мы попали в такую ​​группу по воле жребия, но, повторяю, мы настроены занять первое место и вернуться в Лигу А. Поэтому в Тернополе и Львове наигрывали остроатаковую схему 3–5–2. Я довольна действиями подопечных.

– Какой информацией владеете конкуренток и кто среди них опаснее?

– В нашем распоряжении есть видеозаписи матчей с участием соперниц, и израильтянки производят лучшее впечатление. Но это фрагменты прошлогодних поединков и с тех пор не обошлось без ротаций в составах. Хотя стилистика осталась без изменений. Поэтому надеюсь, что наши домашние заготовки пригодятся, и девушки не подведут.

Женская сборная Украины WU-19

Вратари: Виктория Калинчук (Кривбасс Кривой Рог), Светлана Сахно (Колос Ковалевка).

Защитники: Елизавета Масловская, Виктория Шевцова (обе – Шахтер Донецк), Мария Игнатенко, Диана Ткачук (обе – Ладомир Владимир), Анастасия Яремчук (Полесье Житомир), Дарья Краснобородько (Колос Ковалевка).

Полузащитники: Лидия Заборовец (Шахтер Донецк), Елена Марценюк, Диана Боровская (обе – ЕМС-Подолье Винница), Анастасия Тарасенко (Ладомир Владимир), Анастасия Стахнюк (Кривбасс Кривой Рог), Анастасия Тарасюк (Ворскла Полтава), Анна Климова (КУАЗ Варшава, Польша), Анастасия Мигаль (ДВТК, Венгрия), Евгения Белова (Цюрих, Швейцария).

Нападающие: Вероника Голованчук (Оболонь Киев), Анастасия Ляхович (Шахтер Донецк), Марина Птицына (Систерс Одесса).

Квалификация Евро-2025 WU-19. Группа В6